Fútbol

Naomy Valle sigue los pasos de Yokasta y también esta actividad

La pugilista Naomy Valle tiene muy claro su futuro en el mundo del boxeo profesional, e incluye también esta otra actividad

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Naomy Valle Pesaje Pelea ante a italiana Federica Macri 25 de setiembre del 2025 Tomadas del Facebook de Naomy Valle
Naomy Valle se enfrentará a la italiana Federica Macri, este sábado 27 de setiembre. (La Nación/Tomadas del Facebook de Naomy Valle)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Naomi ValleFederica MacriMost Valuable Promotions (MVP)
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.