Naomy Valle sigue los pasos de Yokasta y también esta actividad

Naomy Valle se enfrentará a la italiana Federica Macri, este sábado 27 de setiembre.

La boxeadora costarricense Naomy Valle, quien debutará este sábado 27 de setiembre con la empresa Most Valuable Promotions (MVP), del youtuber estadounidense Jake Paul, dio a conocer a sus seguidores otra noticia.

Horas antes de la pelea por la categoría de las 108 libras, frente a la italiana Federica Macri, en Montreal, Canadá, Naomy anunció en sus redes sociales que logró concretar un contrato de patrocinio con la plataforma británica de suscripción OnlyFans.

Su hermana, Yokasta Valle, ya había firmado anteriormente con esta misma plataforma en el 2023 y lo renovó un año después. Esa plataforma alberga a más de dos millones de creadores de contenido y una comunidad de 130 millones de usuarios.

LEA MÁS: Naomy Valle brilló al lado de este famoso actor de la exitosa serie ‘Euphoria’ de HBO

Durante la presentación del pesaje de la reyerta ante Macri, Naomy lució en su vestimenta el logo y la marca de la plataforma, y en su cuenta de Instagram se puede observar el enlace para ingresar a su página.

A través de suscripciones mensuales o pagos únicos, la plataforma acoge a una gama de creadores de contenido, como chefs, entrenadores personales, músicos, terapeutas y expertos en fitness.

La boxeadora Naomy Valle realizó su primer vuelo como copiloto en una avioneta, como parte de su formación en aviación. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el caso de Naomy, el contenido que estaría compartiendo en su página será estrictamente relacionado con su carrera boxística, entrenamientos y temas vinculados al deporte.

LEA MÁS: Naomi Valle vivió un cumpleaños inolvidable entre presentaciones, sesiones de fotos y hot dogs

Naomy, de 21 años, tuvo una destacada carrera amateur, en la que cosechó un total de tres medallas de oro en Juegos Nacionales y fue designada como la atleta más sobresaliente en las justas del 2019.

La púgil nacional debutó como profesional el 25 de febrero de 2022 en el BN Arena de Hatillo, en San José, venciendo por nocaut en el segundo asalto a la boxeadora nicaragüense Heidi Fernández.

Actualmente, Naomy mantiene un récord profesional de 14 victorias y cero derrotas. Además, el pasado 1.º de marzo se coronó campeona juvenil de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al derrotar en Cancún, México, a la mexicana Yelmi Mexicanita Sánchez.

Naomy, actualmente estudia aviación, pues uno de sus sueños es ser piloto.