Julián Álvarez guía al Atlético en la goleada ante el Real Madrid

El delantero del Atlético de Madrid Julian Álvarez anota el cuarto gol de su equipo ante el Real Madrid, pese al esfuerzo de Thibaut Courtois, durante el encuentro por la Liga Española en el Estadio Metropolitano.

Julián Álvarez culminó su gran semana guiando este sábado al triunfo al Atlético de Madrid, con un doblete en la goleada 5-2 de su equipo ante el Real Madrid en el gran derbi de la capital, en la 7ª jornada de la la Liga Española.

Con esta derrota, el equipo blanco pierde su condición de invicto, aunque sigue líder con 18 puntos, a la espera de lo que pueda hacer el Barcelona, segundo con 16 unidades, ante la Real Sociedad el domingo en Montjuic.

El Atlético, que había protagonizado un inicio de campaña irregular con tres empates y una derrota, se acerca a los puestos de cabeza al subir al cuarto lugar, ahora con 12 puntos.

Los pupilos de Diego Simeone volvieron a demostrar su concentración en los minutos iniciales al pasar por encima de su rival, que no gozó de ninguna oportunidad hasta el tanto del astro galo Kylian Mbappé.

Robin Le Normand abrió el marcador en el minuto 14 de remate de cabeza a centro de Giuliano Simeone.

Pero los rojiblancos se pegaron un tiro en el pie después de que Clement Lenglet perdiera la marca sobre Mbappé (minuto 25), que anotó tras una pared con el turco Arda Güler.

Poco después (36), Le Normand intentó salvar un balón que acabó en los pies de Vinicius, quien se deshizo de dos defensas para asistir a Güler, que perforó el fondo de las mallas.

El Real Madrid sólo necesitó dos chispazos para ponerse delante, hasta que Sorloth se coló entre Dean Huijsen y Álvaro Carreras para golpear de cabeza un esférico a pase de Koke (empate 2-2 al 45+3).

Los de Xabi Alonso se mostraron endebles en la segunda mitad, en la que sucumbieron ante la insistencia colchonera.

Güler cometió un error al golpear con su pie en la cabeza del argentino Nico González dentro del área, lo que provocó la pena máxima.

Julián Álvarez, que venía de marcar un triplete el miércoles que dio el triunfo a su equipo ante el Rayo Vallecano (3-2), transformó el penal con un disparo potente (minuto 63) que no alcanzó Courtois.

A diferencia de otras veces, el Atlético no se echó para atrás y siguió jugando. Sorloth pudo ampliar la distancia, pero se topó con el cancerbero belga.

Nico González sacó un latigazo muy escorado que repelió un Courtois que se hizo grande bajo los tres palos. Sin embargo, la ‘Araña’ clavó el esférico en la escuadra tras un libre directo que el guardameta belga sólo pudo rozar con los dedos.

Instantes antes del pitido final, el francés Antoine Griezmann firmó la manita tras un fallo del cuadro blanco en campo propio con un pase que interceptó Álex Baena, que acabó filtrando al delantero galo para batir por abajo a Courtois en un mano a mano.