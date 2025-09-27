Puro Deporte

Julián Álvarez guía al Atlético en la goleada ante el Real Madrid

El derbi de la capital española terminó con un marcador de escándalo del Atlético sobre el Real Madrid

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero del Atlético de Madrid Julian Álvarez anota el cuarto gol de su equipo ante el Real Madrid, pese al esfuerzo de Thibaut Courtois, durante el encuentro por la Liga Española en el Estadio Metropolitano.
El delantero del Atlético de Madrid Julian Álvarez anota el cuarto gol de su equipo ante el Real Madrid, pese al esfuerzo de Thibaut Courtois, durante el encuentro por la Liga Española en el Estadio Metropolitano. (JAVIER SORIANO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga EspañolaJulián ÁlvarezReal MadridAtlético de Madrid
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.