Real Madrid vence al Levante y sigue con paso perfecto en la Liga Española

El delantero del Real Madrid Vinícius saca un remate ante el arquero del Levante Mathew Ryan, durante el compromiso por la Liga Española.

El Real Madrid sigue con paso firme tras vencer este martes 4-1 al Levante en el Ciutat de Valencia, en la 6ª jornada de la Liga Española.

El brasileño Vinícius se reivindicó con un gol, el argentino Franco Mastantuono marcó su primera diana con la camiseta blanca y Kylian Mbappé firmó otro doblete.

Vinícius estaba descontento por ser sustituido durante la victoria sobre el Espanyol el sábado, pero el extremo brasileño comenzó en el flanco izquierdo y cumplió.

El sudamericano (28) abrió el marcador tras un golpeo con el borde exterior entre dos rivales al palo largo que dejó al arquero australiano Mathew Ryan sin reacción.

En su empeño de demostrar su calidad, el astro brasileño, suplente en anteriores partidos, asistió a Mastantuono en una contra fulgurante para que el argentino colocase el esférico cerca de la escuadra. El argentino había avisado antes con un balón al travesaño.

En la segunda mitad, el delantero del recién ascendido equipo local, Etta Eyong (54), recortó diferencias. Pero la alegría local duró poco tiempo. Mbappé transformó un penal al estilo Panenka en el 64 después de que el francés fuera derribado dentro del área por el defensa Unai Elgezabal.

Poco después, el atacante francés (66) volvió a enviar el balón al fondo de la red tras quedarse solo ante Ryan y regatearlo.

Con este triunfo, el Real Madrid continúa imparable con pleno en este inicio de temporada al ganar sus seis primeros encuentros, por lo que seguirá como líder en solitario.

El jueves, el Barcelona (2º) intentará seguir su estela -suma 13 puntos- ante el Oviedo en el Carlos Tartiere.

Por su parte, un gol desde la media luna del área del joven centrocampista Mikel Jauregizar en el segundo tiempo evitó una nueva debacle en San Mamés del Athletic Club, que empató (1-1) ante el colista Girona.

Tras cosechar su primer empate de la temporada, el Athletic es quinto en la tabla con diez puntos, mientras que el Girona cierra la clasificación con sólo dos puntos de 18 posibles.

En los otros dos partidos de la fecha, el Espanyol empató con el Valencia en Cornellà (2-2), mientras que el Villarreal se impuso al Sevilla 2-1 en el Sánchez Pizjuán.

El equipo de Marcelino asciende a la tercera posición, con 13 unidades, las mismas que el Barça, que tiene un partido menos.