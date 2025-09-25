Puro Deporte

Vea el increíble error del arquero que puso cuesta arriba al Barcelona en la Liga Española (video)

Un error del guardameta del Barcelona obligó al equipo catalán a remontar ante el Oviedo para seguirle el paso al Real Madrid en la Liga Española

Por AFP
El inglés del Barcelona Marcus Rashford disputa el balón con el belga Leander Dendoncker, del Oviedo, durante el compromiso por la Liga Española.
El inglés del Barcelona Marcus Rashford disputa el balón con el belga Leander Dendoncker, del Oviedo, durante el compromiso por la Liga Española. (MIGUEL RIOPA/AFP)







