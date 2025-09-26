Exjugador de Saprissa vuelve al gol en un país poco común

Julen Cordero decidió en el último mercado de piernas tomar una opción poco común: ir a jugar a la segunda división de Georgia, donde firmó con el FC Samtredia de la Segunda División.

Ahí el delantero tico acumula nueve partidos y ya suma siete anotaciones.

El exjugador del Saprissa es una de las figuras del campeonato de ascenso. Tiene cinco goles en el torneo nacional de ese país europeo, mientras que marcó un doblete por el certamen de copa.

La oferta que tuvo Julen desde Georgia se impuso a dos ofrecimientos en Costa Rica y uno en Tailandia.

“Es una gran oportunidad. Hace tiempo quería salir a jugar en alguna liga de Europa. Creo que esta es una buena chance, un trampolín”, dijo Cordero a La Nación en julio pasado.

En Costa Rica, previo a este paso por el exterior, el atacante militó en el Santos de Guápiles.

Georgia es una de las exrepúblicas soviéticas, justo en el límite entre Asia y Europa. Su selección mostró un repunte en los últimos años, jugó la Eurocopa 2024 y en las eliminatorias mundialistas apunta a plantar cara en el grupo de España.