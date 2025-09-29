Carevic destaca que Cartaginés sigue dando pelea pese a las bajas

Andrés Carevic defendió el trabajo del Cartaginés, que estuvo muy cerca de sacar un valioso punto ante Saprissa.

Andrés Carevic no se veía derrotado. El técnico del Cartaginés que compareció ante la prensa tras la derrota ante Saprissa, con un gol en los últimos minutos, se veía más bien orgulloso de un equipo que sigue compitiendo y “pegando sustos” pese al lastre de las ausencias por lesión.

“Lo complicado para nosotros hoy es que teníamos muchas bajas. Estábamos siendo competitivos en los dos torneos (Unafut y Copa Centroamericana), sin excusas, pero es que teníamos el plantel completo. Nuestras bajas son muy importantes y eso también nos disminuye para seguir siendo competitivos en cada partido”, afirmó ante los medios.

Carevic explicó que es muy complicado balancear la alineación con rotaciones, como hacen la mayoría de los entrenadores cuando deben batallar en dos frentes simultáneos y partidos con pocos días de diferencia.

“Tratamos de que cada juego sea el más importante, pero con todo lo que ha pasado (lesiones) podríamos estar mucho mejor de lo que estamos ahora. Damos todo el mérito a los jugadores que han hecho el esfuerzo para competir en los dos torneos” agregó.

El timonel brumoso es consciente de que en sus últimas dos presentaciones (ante Saprissa este domingo y con el Olimpia por la Copa Centroamericana) prácticamente regalaron la primera parte.

“Estos últimos dos primeros tiempos al equipo le ha costado. Con toda la carga de partidos que tenemos, estamos conscientes de esa parte y valoramos a ver qué podemos hacer para arrancar mejor y ser más regulares, no tener lapsos de bajones importantes” señaló.

El técnico destacó que, pese a los factores negativos, supieron plantarle cara al Saprissa y en la propia Cueva.

“Es una lástima el resultado que nos llevamos al final, pero hicimos un partido competitivo y merecen mi respeto los jugadores.

“Veo el desgaste que han tenido los futbolistas, a nivel de intensidad ya no somos tan competitivos como antes. Es de lógica, de sentido común, el grupo está fuerte mentalmente, trabaja como equipo, pero además tuvimos que jugar los minutos finales con uno menos por la lesión de Cordero. Pasa por el desgaste y no tener recambio, esa frescura para enfrentar los partidos, eso hace que a veces no tengamos toda la intensidad”, manifestó.

Cartaginés viajará a Honduras para el encuentro de vuelta contra el Olimpia, por los cuartos de final del torneo regional. Llevan la desventaja del 1-2 en el choque de ida, además de las lesiones y el hecho de jugar de visita. Pero Carevic confía en su receta, más allá de las adversidades. “Seguimos peleando arriba, la clave es descanso, alimentación y entrenar duro para el próximo partido. Todo el equipo está en sintonía”.