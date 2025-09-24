¿Se retira David Guzmán? El volante del Saprissa da una luz sobre su futuro

Luego del partido entre Saprissa y Pérez Zeledón, David Guzmán caminaba sereno por la zona mixta del Ricardo Saprissa. No estaba eufórico, pese a que recién había anotado y fue uno de los mejores jugadores del conjunto tibaseño en el triunfo 3 a 0.

A sus 35 años, David aseguró que ahora vive el fútbol de forma diferente, sobre todo porque no es que antes no lo disfrutara, pero en la actualidad tiene una noción clara de lo que quiere mostrar en el terreno de juego; ya que él es ejemplo de tres pequeños, quienes entienden comportamientos y acciones.

Se trata de Nikolas, Gianna y Maximiliano, quienes constantemente están en el estadio morado, porque no se pierden un solo juego de su papá en la Cueva.

Aunque no habló de la palabra “retiro”, David sí dejó entrever que entiende que está entrando en la etapa de cierre de su carrera.

“Estoy tranquilo, como cuando anoté contra Puntarenas. Yo estoy viviendo una etapa diferente en mi carrera deportiva, máxime que queda poco y tenemos que disfrutar al máximo. Lo que estoy tratando es de disfrutar con conciencia estos momentos tan bonitos”, externó.

David, de una vez, aclaró que no es que antes no la pasara bien en el terreno de juego, solamente que ahora tiene otra visión.

“Siempre lo he disfrutado, pero no sé qué vaya a pasar en el futuro, entonces llega un momento donde uno tiene que analizar las cosas... Yo ya tengo hijos mayores, tengo que darles alegrías, tengo que darles los últimos años de mi máximo esfuerzo, donde ellos entienden un poco más lo que uno está haciendo. Yo quiero que vean mi mejor esfuerzo y rendimiento”, puntualizó.

David Guzmán fue mundialista con Costa Rica en Rusia 2018; además, también formó parte de la generación dorada de Egipto 2009, la cual logró el cuarto lugar del Mundial Sub-20.

El volante suma 10 títulos nacionales con Saprissa desde 2010 y, en Costa Rica, únicamente ha vestido la camisa morada. En el Monstruo ya tiene ocho temporadas. Además, tuvo un paso por la MLS, donde fue jugador de los Portland Timbers y el Columbus Crew.