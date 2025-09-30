Orlando Sinclair se sacudió el polvo y hoy sonríe como el delantero que Saprissa tanto añoró

Orlando Sinclair, delantero del Saprissa, se muestra tranquilo. El jugador sabe que su rendimiento en el terreno de juego le ha permitido vivir un ambiente muy diferente al que enfrentó al inicio de la temporada, cuando fue cuestionado e incluso algunos aficionados pedían su salida del equipo. No obstante, los goles han servido para que Sinclair se desahogue, tanto en la cancha como frente a la prensa.

El artillero explicó que no entendía por qué se le criticaba tanto si apenas tenía minutos de juego. En la era de Paulo César Wanchope como director técnico, Sinclair ni siquiera era la segunda opción para los morados.

“A veces se criticaba de más sin tener minutos. Ahora el profe me está dando la confianza, estamos respondiendo y estoy muy contento”, expresó luego del duelo contra Cartaginés, donde marcó una anotación.

El delantero ya acumula cuatro goles en el torneo, y con la llegada de Vladimir Quesada al banquillo, asumió la responsabilidad como hombre gol del Monstruo.

“La confianza la dan los minutos en cancha. A veces se me juzgaba y yo tenía muy pocos minutos, la verdad. A veces ni siquiera jugaba y decían que debía irme del equipo. Ahora estoy cosechando los frutos del trabajo”, detalló.

LEA MÁS: Decisiones clave en Saprissa: el futuro de dos jugadores históricos está sobre la mesa de Erick Lonis

Sinclair destacó que tener a un entrenador como Vladimir Quesada es importante para él, ya que lo conoce desde niño y sabe cómo potenciar sus virtudes dentro del colectivo.

“Vladimir es como un padre para muchos de nosotros, nos conoce desde pequeños. Más allá de todo, es una gran persona y nosotros vamos con él. Necesitábamos ganar un partido así. Esto nos llenará de confianza. La victoria siempre da confianza”, afirmó sobre el triunfo 2-1 frente a Cartaginés.

Saprissa se alista para aprovechar el periodo de la fecha FIFA de octubre con el objetivo de seguir afinando su idea de juego. Los tibaseños no tendrán actividad oficial hasta después de los compromisos de la Selección Nacional ante Honduras y Nicaragua, programados para el 9 y 13 de octubre, respectivamente.