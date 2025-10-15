Dos seleccionados del Herediano quedan fuera para el duelo ante Alajuelense

Aarón Murillo, quien debutó con la Selección Nacional ante Honduras, salió lesionado en el juego ante Nicaragua, el lunes.

Dos de los cinco seleccionados del Club Sport Herediano quedaron fuera para el partido de este jueves 16 de octubre frente a Alajuelense, programado a partir de las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El propio Jafet Soto confirmó que dos futbolistas estarían al margen de la convocatoria para el duelo ante los manudos, aunque podrían regresar para el compromiso del domingo 19 de octubre, cuando enfrenten al Municipal Liberia a las 3 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

Los jugadores que presentan inconvenientes para actuar frente a los rojinegros son el volante Aarón Murillo y el defensor Getsel Montes, quien fue convocado por la Selección de Honduras para la pasada fecha FIFA, según indicó el estratega florense en conferencia de prensa.

Mientras tanto, el defensor Haxzel Quirós, el volante Allan Cruz y el delantero Kenneth Vargas están en los planes de estratega rojiamarillo.

“Aarón estará fuera de aquí al domingo por un esguince grado uno. Vamos a ver cómo va evolucionando. Ya inició su proceso de terapia dos veces al día y, para la jugada que fue (una fuerte entrada del defensor Christian Reyes), me parece que está evolucionando muy bien”, comentó Soto.

En el caso del defensor catracho, salió lesionado en el compromiso en el que Honduras goleó 3-0 a Haití.

“Getsel tiene una molestia muscular y estamos viendo si logramos recuperarlo para el partido de mañana. Sin embargo, hemos trabajado muy bien con el equipo que se quedó acá. En nuestro caso, estamos muy contentos de volver a tener jugadores en la Selección Nacional y con una presencia importante en minutos”, aseguró Soto.

Jafet también manifestó su satisfacción por el desempeño de la Tricolor y los resultados obtenidos, que la mantienen con vida en su carrera por clasificar a la Copa del Mundo 2026, a realizarse en Canadá, Estados Unidos y México.

“Estamos muy pendientes de la evolución de los jugadores que llegaron con alguna molestia de su selección y confiamos en el grupo. Sabemos la importancia del compromiso y lo fundamental es que han entrenado muy fuerte”, afirmó Soto.

En el Herediano recuperaron al zaguero Keyner Brown y están a la espera de la evolución del defensor Juan Luis Pérez, quien esta semana se incorporó a los entrenamientos. El arquero Aarón Cruz continúa siendo baja en el plantel.