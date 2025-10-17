El ‘otro’ Ronaldo anota golazo y le da la ventaja de nuevo a Alajuelense

El delantero mexicano Ronaldo Cisneros marcó su primer doblete en el fútbol costarricense, al anotar un golazo y devolverle la ventaja a Alajuelense, que derrota 1-2 al Club Sport Herediano.

Cisneros, a quien se le adjudicó el primer tanto del compromiso, sacó un fuerte remate en los linderos del área, que dejó sin oportunidad al meta Dany Carvajal, cuyo vuelo fue infructuoso y no pudo detener el disparo del azteca.

El volante Luis Ronado Araya anotó el 1-1 al 47, mientras Cisneros concretó sus anotaciones a los minutos 8 y 59.