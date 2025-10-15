Carlos Vela revela la verdad sobre Celso Borges antes de los partidos de Alajuelense contra Herediano y Saprissa

Celso Borges se lesionó en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua.

Liga Deportiva Alajuelense se enfila para afrontar una seguidilla de partidos bravos, empezando este mismo jueves 16 de octubre, cuando visite a Herediano, en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

Después de eso, la Liga recibirá a Saprissa el próximo domingo, en el Morera Soto, y el jueves 23 será local en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra el Olimpia de Honduras.

LEA MÁS: ¿Cuándo juega Alajuelense? La Liga provoca otros ajustes al calendario

¿Contará la Liga con Celso Borges para estos juegos después de que el futbolista permaneció con la Selección de Costa Rica en los últimos días?

El gerente deportivo de los manudos, Carlos Vela, participó en una transmisión en vivo a través del canal de Youtube de Alajuelense, y ahí respondió una consulta que estaba fuera del guión que le tenía el periodista del club, Daniel Sanabria, pero que resultaba válida, porque es lo que la afición quiere saber.

“Celso viene arrastrando una lesión, la realidad es que él no está en este momento en condiciones de tener participación. Él viene en un proceso de rehabilitación, aportó a nivel de liderazgo, experiencia y jerarquía y todo lo que puede aportar y da en el vestidor.

”No está todavía listo y podría adelantar que esta semana no va a tener participación. Y después, esperando trabajar bien, que él se recupere bien, porque va a ser importante en esta seguidilla de partidos, sobre todo para la recta final”, expresó Carlos Vela.

Liga Deportiva Alajuelense solo reporta un futbolista lesionado en este momento. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Dijo que la lesión del volante se debe de manejar con calma y paciencia, para que sea lo mejor para él, y por ende, para el equipo.

Luego de que Alajuelense afrontó una seguidilla de lesiones, el panorama cambió.

El gerente deportivo de Alajuelense dijo que se combinó el tema de las lesiones que no podían controlar, que eran las rodillas, y que llevaron al quirófano a Alberto Toril y a Santiago van der Putten, con tres lesiones musculares que se dieron al mismo tiempo.

Fueron los casos de Joel Campbell, Aarón Salazar y Diego Campos, un tema superado con los tres jugadores.

“Estamos prácticamente ya con Toril y con Santi de vuelta, ya es inminente su regreso y eso nos da un respiro en el manejo del plantel y en las alternancias que Óscar Ramírez pueda manejar”, subrayó el mexicano Carlos Vela.

Insistió en que en este momento, el único jugador que Alajuelense reporta como lesionado es Celso Borges, y que la intención con el capitán rojinegro es que pueda volver lo más pronto posible.

LEA MÁS: Entradas para el clásico Alajuelense vs. Saprissa: precios, fecha y cómo comprarlas

Según él, las lesiones en el equipo no tomaron por sorpresa a nadie, sino que era un poco esperado dentro del trajín y la dinámica de partidos que tuvieron.

“Hoy el equipo francamente está muy bien, hicimos evaluaciones físicas esta semana y el equipo está en parámetros muy buenos para competir y esperemos contar con todos, que es importante para que Óscar pueda tomar las mejores decisiones en función de contar con todos”, recalcó Carlos Vela.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.