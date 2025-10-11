Desde el camerino de Alajuelense dicen algo más tras sanciones a jugadores por indisciplina

Creichel Pérez y John Paul Ruiz son dos de los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que fueron sancionados por indisciplina.

Liga Deportiva Alajuelense dictó las sanciones que creyó convenientes y pasó la página tras el escándalo de indisciplina propiciado por Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar, al irse de fiesta antes del viaje a Honduras para un partido clave que los rojinegros ganaron y avanzaron a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Pero a la vez, las reflexiones siguen, y a lo interno del camerino cada quien seguramente echará para su propio saco, viendo todo lo que acarrea tomar una decisión incorrecta.

El miércoles pasado, la Liga inauguró el Salón París - Carlos Alvarado, como se llama el museo dentro del Estadio Alejandro Morera Soto.

Rónald Matarrita y Santiago van der Putten acudieron al evento y atendieron a los medios de comunicación. Ambos recibieron consultas sobre diferentes temas, y esta situación que se presentó no fue la excepción.

“Meterse en ese tema es un poco complicado, porque al final todos somos humanos. Cualquiera se puede equivocar, algunos peor que otros; y creo que a ellos ya les jalaron las orejas, como dicen.

”Así que nosotros tampoco como compañeros podemos crucificarlos. Ya se disculparon, se ve y se siente que les caló todo lo que pasó. Y que a pesar de eso, el grupo los respaldó, sacando un buen resultado en Honduras”, expresó Rónald Matarrita.

Según el lateral izquierdo, eso refleja lo unido que está el grupo y que ellos también deberán redimirse en su manera, aceptar las consecuencias y ponerse a disposición del club para lo que viene.

“Viendo su comportamiento de todos estos días, se ve reflejado desde el dolor y la responsabilidad de lo que pasó. Cada uno se disculpó con el grupo, aceptó su error y yo no soy nadie para juzgarlos. Y si somos una familia, tenemos que respaldarlos en cualquier cosa que pase”, mencionó Rónald Matarrita.

Santiago van der Putten también indicó que no iba a comentar nada sobre lo sucedido porque ya se resolvió a lo interno de la institución; pero que con esto queda un claro mensaje no solo para ellos, sino para todos.

“Los jóvenes, adultos, veteranos o lo que fuera en el fútbol. Hay que aprender, es parte de... Muchas veces el error va a estar, sea en cancha o fuera de cancha, y estoy seguro de que mis compañeros van a aprender de eso, que quedó un mensaje para todos y esto nos va a hacer mejores, de eso estoy segurísimo.

”Todos aprendemos de eso, lo hemos visto así, lo tomamos así. Es una manera de aprender, de crecer, de mejorar y yo sé que esto nos hará más cercanos como grupo y nos va a fortalecer”, apuntó Santiago van der Putten.

