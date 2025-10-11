Puro Deporte

Desde el camerino de Alajuelense dicen algo más tras sanciones a jugadores por indisciplina

En Liga Deportiva Alajuelense cierran el capítulo de lo ocurrido con Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar

Por Fanny Tayver Marín
Creichel Pérez y John Paul Ruiz son dos de los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que no viajaron a Honduras por irse de fiesta.
Creichel Pérez y John Paul Ruiz son dos de los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que fueron sancionados por indisciplina. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Fanny Tayver Marín

