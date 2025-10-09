Puro Deporte

Carlos Vela habla de los castigos a jugadores de Alajuelense que se fueron de fiesta

Carlos Vela se refirió una vez más al caso de indisciplina de Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar en Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
En lo que va de este semestre, el índice de lesiones se ha incrementado en Liga Deportiva Alajuelense.
En Liga Deportiva Alajuelense dictaron los castigos correspondientes y pasan la página tras el caso de indisciplina que se presentó antes del viaje a Honduras. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Alajuelense Liga Deportiva Alajuelense Carlos Vela Creichel Pérez John Paul Ruiz Deylan Paz Deylan Aguilar
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

