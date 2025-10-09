Carlos Vela habla de los castigos a jugadores de Alajuelense que se fueron de fiesta

En Liga Deportiva Alajuelense dictaron los castigos correspondientes y pasan la página tras el caso de indisciplina que se presentó antes del viaje a Honduras.

Liga Deportiva Alajuelense tomó cartas en el asunto y dictó los castigos que creyó convenientes con Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

Ellos son los cuatro jugadores que se fueron de fiesta la noche del 27 de setiembre, horas antes del viaje de la Liga a Honduras para el partido en el que los manudos derrotaron a Motagua y avanzaron a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Ya es un tema cerrado y finiquitado de manera interna, los jugadores fueron sancionados de acuerdo al reglamento interno. Pero más allá de la sanción, ellos saben que se equivocaron, ellos reconocen y están conscientes de que tuvieron un error.

”Y que tienen un ferviente compromiso en corregirlo a través del trabajo. Ellos están conscientes de eso, que es lo más importante, más allá de la sanción que tuvieron que fue fuerte”, expresó el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela.

El mexicano se encontraba en la inauguración del Salón París - Carlos Alvarado, el museo que desde este 9 de octubre abre sus puertas al público en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Fue ahí donde atendió a los medios de comunicación, y una vez más, se refirió a este caso de indisciplina en la Liga, que no solo se resolvió con bajar a los cuatro futbolistas del avión.

“También hubo una sanción económica, no jugaron ese partido y estuvieron entrenando un tiempo en liga menor. Pero reitero, lo más importante es que ellos logran el aprendizaje de ese error, son jóvenes.

”Habló mucha gente con ellos, gente de mucha experiencia, compañeros, Óscar (Ramírez), Javier Delgado y obviamente mi persona. Y estamos con mucha esperanza de que los chicos logren ese aprendizaje, hoy están conscientes, lo reconocen, pero para nosotros ya es un tema que le dimos vuelta a la página”, apuntó Carlos Vela.

Carlos Vela conversó largo y tendido con los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que protagonizaron un caso de indisciplina. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El responsable del área deportiva de Alajuelense recalcó que esos futbolistas ya fueron sancionados y que están de regreso con el primer equipo, “enfocados en afrontar los compromisos que vienen, ayudar al equipo y lo importante es lograr los objetivos”.

Carlos Vela no dijo si se contempló o no la posibilidad de rescindir contratos ante lo ocurrido. Sin embargo, desde que habló por primera vez sobre esta situación, en el propio aeropuerto antes de viajar a Honduras, adelantó que no habría despidos.

Lo que sí dejó claro fue que en ningún momento pensaron que si los quitaban, al quedar libres, podrían ser fichados por algún rival.

“Eso no nos preocupa, lo que pueda pasar después de haber tomado nosotros nuestras decisiones. Lo más importante era entender qué pasó y ese día del viaje a Honduras nadie tenía la certeza de qué había pasado al 100%.

”Había que regresar de Honduras, platicar con ellos, sentarnos en persona y evaluar en función de lo que pasó las decisiones. Por eso era muy prematuro aventurarse a decir vamos a hacer esto, porque no teníamos la certeza de los hechos”, manifestó.

Y al regreso de Honduras, fue cuando se sostuvieron las conversaciones correspondientes sobre lo ocurrido, y se tomaron las decisiones que a lo interno de Alajuelense creyeron convenientes.

“Una vez conociendo lo que pasó, que fue un error grave, evidentemente, pero se sancionó como tal. Y reitero, ya le dimos vuelta a la página y vamos a afrontar los objetivos que vienen por delante. Vienen partidos muy importantes para el club y vamos a necesitar de todos”, recalcó Carlos Vela.

