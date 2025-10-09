Actualidad rojinegra

Salón París: Alajuelense estrena un museo dentro de su estadio

El proyecto de Liga Deportiva Alajuelense que empezó como una idea hace tres años hoy es una realidad en el Estadio Alejandro Morera Soto

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El Salón París - Carlos Alvarado ya está abierto al público en el Estadio Alejandro Morera Soto.
El Salón París - Carlos Alvarado ya está abierto al público en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseActualidad RojinegraSalón ParísEstadio Alejandro Morera Soto
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.