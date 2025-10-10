Rónald Matarrita y su polémico episodio en Grecia: ‘Pensé en algún momento dejar el fútbol’

Rónald Matarrita está siendo el jugador que Óscar “Macho” Ramírez quiere en Liga Deportiva Alajuelense; también el que puso a pensar a Miguel “Piojo” Herrera en esta última convocatoria.

El lateral izquierdo se toma un momento para la reflexión y aunque quisiera olvidar la mala experiencia que vivió en el fútbol de Grecia, no lo consigue.

“Hubo momentos complicados, pensé en algún momento dejar el fútbol, porque venía con muchas cosas en la cabeza. Había dejado de entrenar, de cuidarme, porque no me sentía importante, ni valorado en donde estaba”, manifestó Rónald Matarrita en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Indicó que hacía referencia a su paso por Grecia, donde atravesó una situación que describe como “sumamente complicada”, y de la que logró salir con ayuda de fisioterapeutas, equipo médico, técnico y compañeros.

“Me han dado esa ilusión por recuperar el nivel que tuve alguna vez y creo que hoy en día me siento al 100%, siento que voy llegando otra vez en ese punto.

”Estoy contento porque me siento en una parte muy profesional de mi vida, en la que ya le doy valor a muchas cosas que tal vez antes no le daba”, comentó el lateral izquierdo.

No profundizó esta vez sobre qué fue exactamente lo que le tocó vivir en Grecia, pero hace algún tiempo, él mismo contó que todo empezó por un malentendido con quien era su técnico.

Rónald Matarrita hoy se siente con ganas, fuerte de mente y con un estado físico adecuado para encarar retos importantes. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

En agosto del año pasado, Matarrita relató que después de un entrenamiento había un trabajo extra en el que por venir jugando los partidos no se sentía a gusto, porque conoce su cuerpo, y sabe bien cuándo se puede lesionar, cuándo no y quiso ser precavido.

Así que en ese momento habló con el preparador físico, quien estuvo de acuerdo con él y le dijo que no pasaba nada. Sin embargo, ahí surgió otro problema, porque ese integrante del cuerpo técnico no informó lo que sucedió y el entrenador pensó que el costarricense se salió del entrenamiento.

“Para mí eso no es una razón para enojarse, es falta de comunicación, no sabía que también debía hablar con él para eso. Sin embargo, tuvimos una conversación en la que él me mostró su desacuerdo con mi decisión de haberme salido del entrenamiento.

”Me mandó a hacer recuperación como si estuviese lesionado y al final no estaba lesionado, simplemente era una precaución. Yo pensé que iba a cambiar, pero se me hizo a un lado desde ese entonces y pasaron muchas cosas, faltas de pagos y muchos atrasos”, relató el jugador de 31 años.

El lateral militó en el club Aris de la Primera División griega en los años 2023 y 2024, justo antes de regresar a Costa Rica con el cuadro rojinegro.

Aquello quedó atrás y hoy su vida cambió por completo. Tanto en lo físico como de mente, Rónald Matarrita se siente pleno y quiere conseguir cosas importantes.

En una entrevista reciente, el propio Miguel “Piojo” Herrera dijo que lo tuvo en mente a la hora de hacer la convocatoria para los partidos contra Honduras y Nicaragua. Sin embargo, no lo llamó.

Por la banda izquierda los convocados fueron Francisco Calvo y Joseph Mora. El titular ante Honduras fue Calvo, de un perfil más defensivo, y de hecho subió poco duante el partido en San Pedro Sula pues su prioridad era custodiar las subidas de los delanteros catrachos.

“Yo al final siempre estoy dispuesto en ayudar a la Selección en el momento que se me necesite, agradezco si se me tuvo en cuenta y transmito que estoy al 100% para ayudar en lo que me necesite, en algún momento, si así es el caso”, apuntó Rónald Matarrita.

La duda que queda en el aire es si la expulsión contra Motagua pudo incidir en esa determinación del seleccionador nacional, de no incluirlo en su lista.

“No creo que haya sido una cuestión de la expulsión, porque al final yo creo que no puedes juzgar a un jugador por un solo partido, por una decisión, o una jugada”, opinó el carrilero.

Rónald Matarrita: ‘Nunca tuve la mala intención’

De paso, aunque ya había dado su versión sobre esa falta aparatosa y se disculpó con el liguismo por esa roja en una serie crucial, que Alajuelense sacó adelante, de nuevo se refirió a esa expulsión en el partido entre la Liga y Motagua.

“Quiero aclarar que nunca tuve la mala intención de golpear al colega. Voy fuerte siempre al balón, la bola me queda debajo del cuerpo y me hace como una palanca, que hace que mis pies y mi cuerpo sigan por delante y me lo llevo. Es una decisión que respeto (expulsión), porque al final sí fue aparatosa”, indicó.

Rónald Matarrita agregó que en ese instante todo es difícil, porque nadie quiere salir en un partido tan importante y dejar a su equipo diezmado.

“Pero muy agradecido con el equipo entero, porque se ha comportado de la mejor manera y nos respaldó con todas las cosas que venían pasando en el club, y me respaldaron a mí, al haber sido expulsado y sacaron la serie”, concluyó.

Alajuelense volverá a jugar hasta el jueves 16 de octubre, cuando visite a Herediano, en el Estadio Carlos Alvarado, a las 8 p. m., en Santa Bárbara.

