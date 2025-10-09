¿Alajuelense renovará el contrato de Diego Campos y Celso Borges? Así responde Carlos Vela

Diego Campos y Celso Borges se fundieron en un abrazo de gol en Honduras, cuando Liga Deportiva Alajuelense avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Diego Campos y Celso Borges son dos de los jugadores que terminan contrato con Liga Deportiva Alajuelense en diciembre próximo. ¿Continuarán en el equipo?

Esa es una de las tareas que debe resolver el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela.

Al responder la primera interrogante sobre el hombre que el 30 de setiembre marcó el gol del triunfo de Alajuelense contra Motagua en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, y que le dio la clasificación a los rojinegros a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, el mexicano emitió su criterio sobre el futbolista.

“Diego viene trabajando muy bien, la verdad es que estamos muy contentos con su trabajo. Yo francamente no tengo nada malo que reprocharle. Creo que es un muchacho que trabaja bien, que ha sabido asumir el rol que le ha tocado.

”Metió gol en Nicaragua y el otro día entró de cambio y metió gol en Honduras. Viene trabajando, él está poniendo en alto el escudo”, manifestó Carlos Vela.

Después de pronunciar eso, indicó que con respecto al tema de la renovación, no es algo que hayan hablado puntualmente como tal.

“Porque estamos enfocados en conseguir los objetivos. Yo creo que todo llega en su momento, pero él está haciendo las cosas muy bien”, indicó el gerente deportivo de la Liga.

Mientras que con Celso Borges, manifestó que se trata de un referente del club, que trabaja bien, que es un líder y que su trayectoria es bien conocida por todos.

“Como bien dijo él, en su momento hablamos para hablar, ya hablamos. Las intenciones están muy claras de ambas partes y creo que fue un mes muy intenso con tantos partidos. No hubo tiempo para profundizar, pero todos estamos con la intención de que las cosas sigan bien y mantenerlo”, destacó Carlos Vela.

Además, aseguró que Celso Borges (de 37 años cumplidos en mayo) quiere seguir en Alajuelense, y que en la Liga también todos quieren que siga.

Celso Borges se encuentra en Honduras con la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo creo que no debe haber mayor problema, o mayor lío en lo que venga después”, citó.

Curiosamente, mientras que Carlos Vela respondía esas preguntas específicas, Diego Campos también se encontraba en la inauguración del Salón París - Carlos Alvarado.

El futbolista acudió con su emprendimiento de café, llamado “Juntos House of Coffee”, ofreciendo degustaciones. Y varios aficionados que acudieron a la actividad se le acercaron con un mismo mensaje: “Gracias por ese gol en Honduras”.

Aparte de Celso Borges y Diego Campos, el otro futbolista al que se le termina el contrato con la Liga en diciembre es el colombiano Jeison Lucumí.

También ocurre lo mismo con Kenyel Michel, quien se quedó a préstamo en Alajuelense por lo que resta de este año, pero a partir de enero de marchará al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, que adquirió su ficha a finales de agosto.

