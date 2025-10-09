Puro Deporte

‘Me duele no estar’: Selección de Costa Rica tiene a Santiago van der Putten con el corazón en la mano

Santiago van der Putten contó cómo va su recuperación y la ansiedad que lo invade por el partido entre Honduras y la Selección de Costa Rica en la eliminatoria mundialista

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
01/09/2025, Alajuela, San Rafael, Proyecto Gol, entrenamiento de la selección de Costa Rica para el inicio de la eliminatoria hacia el Mundial 2026.
Santiago van der Putten está convencido de que la Selección de Costa Rica conseguirá un resultado importante contra Honduras en San Pedro Sula. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaSantiago van der PuttenLiga Deportiva AlajuelenseEliminatoria MundialistaHonduras vs Costa Rica
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.