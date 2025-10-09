‘Me duele no estar’: Selección de Costa Rica tiene a Santiago van der Putten con el corazón en la mano

Santiago van der Putten está convencido de que la Selección de Costa Rica conseguirá un resultado importante contra Honduras en San Pedro Sula.

Santiago van der Putten ya cumplió un mes de haberse sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda, luego de que sufrió una ruptura del menisco medial en una práctica con la Selección de Costa Rica, después de que el equipo volvió de Nicaragua y antes del duelo ante Haití.

El defensor estuvo presente en la inauguración del Salón París - Carlos Alvarado en el Estadio Alejandro Morera Soto, pero ahí no solo habló de Liga Deportiva Alajuelense.

LEA MÁS: Honduras vs. Costa Rica: Hora exacta y canales para ver un partido por el liderato en eliminatoria mundialista

También contó que se siente con el corazón en la mano, de cara al partido de alto voltaje que sostendrá esta noche la Tricolor, en su visita a Honduras, en la eliminatoria mundialista.

“Estoy ansioso, nervioso, me encantaría estar ahí con ellos, son los partidos más lindos de jugar, en un ambiente lindísimo en Honduras, con todo en contra, y eso va a ser mejor.

”Eso es lo lindo de la eliminatoria, esos partidos, el jugar en esos estadios, que sea complicado, el ambiente, todo. He hablado con todos, les he mandado mis mejores deseos, el mayor de los éxitos, confío en ellos y sé que lo van a lograr, porque se puede hacer”, manifestó Santiago van der Putten.

La lesión le provocó una pausa obligatoria, pero prefiere no darle muchas vueltas al asunto, sino enfocarse en que pronto regresará a los terrenos de juego.

LEA MÁS: Rolando Fonseca llora por la Selección de Costa Rica en programa al aire de radio y televisión (video)

Eso sí, de mil amores le encantaría ser parte del grupo que afrontará este duelo crucial contra la “H”.

“Me duele no estar, pero les mando las mejores vibras y yo sé que vamos a sacar el resultado que todos queremos. Tenemos que estar unidos en el país, porque yo sé que se nos va a dar el objetivo de clasificar al Mundial”, afirmó Santiago van der Putten.

No dio una fecha exacta de su retorno, pero su semblante deja ver que podría ser pronto.

“Voy bien, me siento muy bien, muy tranquilo, trabajando día a día tanto en lo mental como físicamente y preparándome. No sé cuándo será, ya cumplí cuatro semanas, pero sé que voy a volver mejor, con más ganas. Y estoy bien, feliz, tranquilo, trabajando día a día, no pensando más allá y cuando vuelva será mejor”, apuntó el zaguero.

LEA MÁS: Los millones de dólares, traspasos de futbolistas y todo lo que está en juego si Costa Rica no va al Mundial 2026

También dijo que aprendió que estas lesiones se trabajan diferente, porque cada caso es distinto y que no todas las rodillas se comportan igual.

“Me ha ayudado llevar el proceso con Alberto (Toril), que nos operaron con un día de diferencia y nos hemos acuerpado mucho. El pronóstico es de seis a ocho semanas. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo”, mencionó.

Pero claramente quiere regresar bien, ayudarle a Alajuelense, y de paso, hacer méritos para entrar en la lista de los elegidos por Miguel “Piojo” Herrera.

Él pretende retornar a la Selección de Costa Rica para los últimos dos partidos en la ronda final de esta eliminatoria de Concacaf, contra Haití en Curazao (13 de noviembre) y ante Honduras en el Estadio Nacional (18 de noviembre).

Pero hoy, frente al televisor, Santiago van der Putten estará con el corazón en la mano, viendo ese partido, ese clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica que empezará a las 8:06 en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.