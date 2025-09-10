Santiago van der Putten inicia recuperación tras cirugía

Santiago van der Putten se lesionó con la Selección de Costa Rica. El defensor tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico poco invasivo.

Santiago van der Putten vio desde el palco del Estadio Nacional el partido en el que la Selección de Costa Rica empató 3-3 contra Haití, en la eliminatoria mundialista. Unas horas después, se sometió a una cirugía.

Liga Deportiva Alajuelense informó este miércoles 10 de setiembre que el defensor se sometió a una artroscopia en la rodilla izquierda, procedimiento que se lo practicaron en el Hospital Metropolitano.

“Santiago tuvo una ruptura del menisco medial de su rodilla izquierda y se produjo durante un entrenamiento con la Selección Nacional. El tiempo de recuperación de Santiago se irá definiendo y comunicando conforme avance su proceso postquirúrgico”, informó Alajuelense en sus redes sociales.

Aunque de manera oficial no dan plazos específicos, a lo interno del club estiman que Santiago van der Putten estará fuera de las canchas durante unas seis semanas.

Eso implica que se perderá los próximos dos partidos de la eliminatoria, contra Honduras (9 de octubre en San Pedro Sula) y Nicaragua (13 de octubre en el Estadio Nacional).

Santiago van der Putten estará unas seis semanas fuera de las canchas. (Rafael Pacheco/Fotografía)

La artroscopia es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite a los médicos, en particular a los cirujanos ortopedistas, examinar y tratar problemas dentro de una articulación.

A diferencia de la cirugía tradicional “abierta”, la artroscopia se realiza a través de pequeñas incisiones, lo que ofrece varias ventajas.

El procedimiento consiste en insertar un tubo delgado, llamado artroscopio, en la articulación. Este instrumento contiene una cámara de video y una fuente de luz en el extremo. La cámara envía imágenes en tiempo real a un monitor de televisión, lo que permite al cirujano ver con gran detalle las estructuras internas de la articulación, como los cartílagos, ligamentos y tendones.

Si se requiere una reparación, el cirujano introduce otros instrumentos quirúrgicos pequeños, del tamaño de un lápiz, a través de incisiones adicionales. Esto le permite cortar, reparar o eliminar tejido dañado sin necesidad de una gran incisión.

No estará en los próximos dos partidos de la eliminatoria con la Tricolor; mientras que con Alajuelense, Santiago van der Putten no podrá actuar en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Motagua de Honduras.

Mientras que por campeonato nacional, se perderá los juegos ante Liberia, San Carlos, Guadalupe, Puntarenas, Herediano y Cartaginés.

Si todo marcha bien, el defensor podría reaparecer a mediados de octubre, justo en el clásico nacional que será en el Morera Soto.

