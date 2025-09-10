Aarón Suárez no podía irse en silencio de Alajuelense

Aarón Suárez tenía contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2026, pero ahora su ficha la tiene un club de Turquía.

Unas horas después de que se dio a conocer que Aarón Suárez se marcha de Liga Deportiva Alajuelense para vivir su gran sueño de jugar en el extranjero, el nuevo futbolista del IğdırFK de la segunda división turca, conocido como Alagoz Holding, sabía que no podía ire en silencio de la Liga.

Aunque llegó al club rojinegro desde 2019, siendo un juvenil, fue hasta después que lo ascendieron al primer equipo de Alajuelense.

LEA MÁS: A Aarón Suárez lo tentaron para que se fuera de Alajuelense

“He tenido cuatro años de muchas vivencias, aprendizajes y experiencias. Y lo más importante es agradecerle a Dios por permitirme formar parte de esta institución tan grande.

”También agradecerle a mis compañeros, al club y a la afición por todo el cariño, apoyo y respeto que recibí desde el primer día. Le deseo todo lo mejor y muchos éxitos a la Liga”, publicó Aarón Suárez en su cuenta de Instagram.

Aarón Suárez Dice que para él fue un honor vestir la camisa 10 de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.