Alajuelense concreta la venta de Aarón Suárez

Aarón Suárez pasó las pruebas médicas y se convierte en legionario. ¿Liga Deportiva Alajuelense saldrá en busca de otro refuerzo?

Por Fanny Tayver Marín
04/08/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la jornada 4 del Torneo de Apertura, Copa Promérica 2024. Aarón Suárez. Foto: Rafael Pacheco Granados
Aarón Suárez se marcha al fútbol de Turquía a sus 23 años. (Rafael Pacheco Granados)







