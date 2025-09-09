Alajuelense concreta la venta de Aarón Suárez

Aarón Suárez se marcha al fútbol de Turquía a sus 23 años.

Liga Deportiva Alajuelense tan solo esperaba noticias desde Europa para conocer el desenlace de un nuevo negocio con uno de sus futbolistas.

Todo estaba muy adelantado y a pesar de que Aarón Suárez viajó con una lesión muscular, al reportarla, eso no tenía por qué ser un incoveniente.

Dicho y hecho. Dos fuentes a lo interno de la Liga confirmaron que el volante de 23 años superó los exámenes médicos con el Iğdır FK, también conocido como Alagoz Holding, de la Segunda División de Turquía y se convierte en legionario.

Minutos después, la institución rojinegra le dio las gracias a través de sus redes sociales, ratificando la operación.

De parte de todo el staff de LDA, le agradecemos a Aarón Suárez por su entrega y sacrificio con la rojinegra durante estos años en la institución. El futbolista fue transferido al Iğdır FK de Turquía.



Después de seis años formando parte de Alajuelense, el mediocampista se marcha a Europa para emprender una experiencia distinta y cumplir uno de sus sueños.

Aarón Suárez llegó a Liga Deportiva Alajuelense a mediados de 2019, procedente de Saprissa. (Prensa Alajuelense)

A la Liga ingresarán alrededor de $400.000 con este movimiento. Y queda abierta la posibilidad de que a futuro, los rojinegros obtengan más dinero por Aarón Suárez, al conservar un porcentaje en caso de una segunda venta.

El volante que portaba la camisa 10 de la Liga tuvo momentos muy buenos con el club; pero también el peso de las críticas recaía sobre él, al ser uno de los jugadores de los que se esperaba mucho.

Inclusive, muchas veces el propio futbolista reconoció que podía dar más, declarando que estaba en deuda.

Alajuelense ve partir a Aarón Suárez, ese jugador que hasta estuvo en la mira de otros clubes nacionales, como aquel momento en el que Herediano planteó la posibilidad de un trueque con Gerson Torres, pero la Liga no aceptó.

La gran pregunta es qué hará Alajuelense ante esta salida. ¿Se reforzará o no? El periodo de inscripciones en el fútbol nacional cerrará el 18 de setiembre.

Sin embargo, posiblemente el club no salga en busca de un ‘10′ en estos días que restan, aunque nada se descarta.

Creichel Pérez y Joel Campbell pueden asumir ese rol de generación de juego; mientras que para jugar por fuera, Alajuelense cuenta con Jeison Lucumí, Kenyel Michel, Anthony Hernández, Diego Campos, Tristan Demetrius y Juan David Nazarith.

