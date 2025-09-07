Alajuelense tiene altas posibilidades de vender otro futbolista

Liga Deportiva Alajuelense ha tenido muchos movimientos en los últimos días y en las próximas horas podría concretarse la venta de la ficha de un futbolista más.

Se trata de Aarón Suárez, quien no viajó a Pérez Zeledón y el club lo reportó en recuperación, al igual que Aarón Salazar y Diego Campos.

Pero el mediocampista tiene abierta la puerta de par en par para convertirse en legionario y este domingo alzará vuelo rumbo a Europa.

Aún no podría decirse que este negocio con Aarón Suárez sea un hecho, aunque La Nación conoce que la opción se encuentra bastante avanzada. Y que a las arcas de la Liga entraría un dinero importante.

Aarón Suárez irá a someterse a pruebas médicas con un club de Turquía. Si las supera, se procedería con los siguientes pasos en la negociación. Y si todas las partes se ponen de acuerdo, se cerraría una posible venta.

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, manifestó en FUTV que hay una posibilidad, un interés de un club del Viejo Continente.

Aarón Suárez podría convertirse en la próxima venta de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“No está confirmado, son cosas que se tienen que seguir charlando y esperemos que sea lo mejor para todas las partes”, apuntó Carlos Vela en la transmisión televisiva, en la previa del partido entre Pérez Zeledón y Alajuelense.

No quiso adelantar si el 10 de la Liga está más cerca de convertirse en legionario que de quedarse en el club.

“No sé, se tiene que cuadrar todo para que todo se dé, es un jugador importante. Tiene también su momento en Selección, es un jugador que venía tomando su nivel y siendo importante en el equipo. Si se queda es útil en el plantel y si se va, es porque es una buena posibilidad para todos”, respondió Carlos Vela en FUTV.

El mexicano tampoco quiso adelantar si se trata de un equipo de segunda división, ni el nombre del mismo, porque no es un hecho.

“Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla todo en estos días y como siempre les digo, mientras que el mercado esté abierto, hay cosas que siguen pasando. Si se va, sería venta”, afirmó Carlos Vela.

