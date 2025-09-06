Pérez Zeledón vs. Alajuelense: Hora y canal del atractivo partido por el liderato

Liga Deportiva Alajuelense visita al Municipal Pérez Zeledón este sábado 6 de setiembre, en un partido adelantado, correspondiente a la jornada 7 del Torneo de Apertura 2025.

El duelo empezará a las 8 p. m., en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón y resulta atractivo, porque el liderato está en juego.

También representa un desafío interesante para Óscar “Macho” Ramírez, quien no cuenta con los cuatro jugadores que la Liga aporta en este momento a la Selección Nacional: Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

Se espera una cantidad importante de aficionados en el partido entre Pérez Zeledón y Alajuelense. (Jose Cordero)

¿Dónde puedo ver el partido Pérez Zeledón vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense será transmitido por FUTV.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio, pueden sintonizar la transmisión en la emisora de su preferencia: Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

Óscar Ramírez conversa con Isaac Badilla rumbo a la cancha de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Es decir, Alajuelense jugará en San Isidro de El General contra Pérez Zeledón sin su pareja habitual de centrales.

Pero a la interno de la Liga creen que más que un problema, esta situación significa una oportunidad importante para jugadores que están esperando un chance.

Datos de interés entre Pérez Zeledón y Alajuelense Copiado!

Según datos del periodista y estadrígrafo Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de la Primera División (Unafut), Pérez Zeledón acumula cinco partidos consecutivos sin derrotar a Alajuelense en condición de local.

La última victoria de los generaleños en su casa ante los manudos se remonta al Clausura 2022, con marcador de 2-1.

Si el casete se echa más atrás, la última vez que Óscar “Macho” Ramírez dirigió a Alajuelense en San Isidro de El General se remonta al Verano 2015, cuando la Liga se impuso 1-2.

¿Lo recuerda? En aquel partido se registró un autogol de Luis Diego Sequeira y hubo una anotación de Osvaldo Rodríguez; mientras que Jorge Gatgens descontó para los “Guerreros del Sur”.

Así anuncia Pérez Zeledón el partido del sábado 6 de setiembre contra Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)

¿Cómo está la tabla antes del partido Pérez Zeledón vs. Alajuelense? Copiado!

Antes de que se dispute este encuentro, este es el panorama en la tabla de posiciones:

1. Liberia: 11 puntos en seis partidos (+5)

2. Herediano: 11 puntos en seis partidos (+2)

3. Pérez Zeledón: 10 puntos en seis partidos (+4)

4. Saprissa: 10 puntos en seis partidos (+3)

5. Alajuelense: 10 puntos en cinco partidos (+2)

6. Cartaginés: 8 puntos en cinco partidos (+3)

7. Puntarenas FC: 5 puntos en seis partidos (-4)

8. San Carlos: 5 puntos en seis partidos (-4)

9. Guadalupe: 5 puntos en seis partidos (-6)

Sporting: 4 puntos en seis partidos (-5)

Alajuelense anuncia el partido contra Pérez Zeledón Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🏆 Jornada 7 / Apertura 25’

🆚 MPZ

🕒 8:00p.m

🏟 Est. Municipal Pérez Zeledón

📺 FUTV



➡️ @BYDCostaRicaOfi #VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/s34MRuRFD7 — Alajuelense (@ldacr) September 6, 2025

Pérez Zeledón anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

Los árbitros del partido Pérez Zeledón vs. Alajuelense Copiado!

Rigo Prendas al centro, asistido por Jeriel Valverde y Marvin Meza. Cuarta árbitra: Deily Gómez. VAR: Benjamín Pineda. AVAR: Róger Vindas.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.