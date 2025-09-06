Silvio Rodríguez, el cachorro de Alajuelense que podría jugar por primera vez contra la Liga

Quienes acostumbran a seguir los partidos de liga menor conocen muy bien al mediocampista Silvio Rodríguez, uno de los cachorros de Liga Deportiva Alajuelense desarrollados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Iba a jugar en Sarchí, en la Liga de Ascenso, pero surgió la oportunidad de que el futbolista de 20 años se marchara al Municipal Pérez Zeledón en este Torneo de Apertura 2025.

Ahí se encuentra, ya ha tenido minutos y este sábado 6 de setiembre podría jugar por primera vez contra la Liga.

“Se siente bastante bien poder llegar a un equipo de Primera División, es una bendición y una oportunidad muy grande. Todo se dio por un mutuo acuerdo entre clubes. A mí me preguntaron si quería ir a préstamo a Pérez y yo acepté”, relató Silvio Rodríguez a La Nación.

Silvio Rodríguez llegó a préstamos Pérez Zeledón, procedente de Liga Deportiva Alajuelense. (MPZ/MPZ)

Dijo que por ahora está enfocado en esta oportunidad que tiene con los Guerreros del Sur, en hacer las cosas bien ahí, aprovechar la oportunidad que le están dando.

Él tiene contrato con Alajuelense hasta mediados de 2026. No sabe qué pasará más adelante, pero se enfoca en su presente: “Lo que venga después, que sea lo que Dios quiera”.

Sin embargo, sabe bien que varios jugadores han ido a préstamo a otros clubes y después han regresado a Alajuelense, como pasó con Rashir Parkins, Creichel Pérez y el mismo Kenyel Michel.

De hecho, lo ocurrido en los últimos días con Kenyel Michel lo entusiasma, al ver esa historia casi de no creer, porque retornó, se volvió regular con la Liga y hasta ya tiene asegurado su destino como legionario, porque el Minnesota United adquirió su ficha.

“Esa es la ilusión de todo futbolista, y ver que a un amigo le está yendo así de bien me da alegría y motivación para seguir trabajando”, apuntó.

Silvio Rodríguez vivía en el CAR. (Fanny Tayver Marín)

Silvio Rodríguez llegó a Alajuelense después de que Víctor Badilla lo vio jugando en Guanacaste y le dijo que fuera a unas visorías en 2018. Él fue y se quedó en el semillero rojinegro.

Alajuelense visitará este sábado a Pérez Zeledón, a las 8 p. m., y ese cachorro podría tener minutos con los generaleños.

