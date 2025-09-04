Óscar ‘Macho’ Ramírez tiene estas alternativas en el rompecabezas de Alajuelense sin seleccionados

Liga Deportiva Alajuelense jugará el sábado 6 de setiembre de visita contra el Municipal Pérez Zeledón sin cuatro hombres bastante regulares con Óscar “Macho” Ramírez.

Para ese partido adelantado en San Isidro de El General, la Liga no contará con Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez, quienes se encuentran en la Selección de Costa Rica bajo el mando de Miguel “Piojo” Herrera.

Esta situación abre oportunidades para algunos futbolistas que no han tenido tanta participación.

Pero a la vez, resulta un acertijo interesante que el “Macho” debe resolver, porque no contará con su pareja habitual de centrales.

Óscar Ramírez trata de aprovechar al máximo esta semana con Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Viendo el comportamiento de Alexis Gamboa y Santiago van der Putten en lo que va de este arranque competitivo, ambos han sido punto alto en el equipo rojinegro.

Aarón Salazar se lesionó el 10 de agosto y desde entonces no ha vuelto a jugar. Si aún no estuviera disponible, el estratega rojinegro tiene que mover las fichas de su ajedrez.

Guillermo Villalobos salta como la principal opción para jugar en la zaga. Si no estuviera listo Salazar, una de las posibilidades es que lo acompañe Farbod Samadian.

Esa carta parece que tiene más chance que explorar otras alternativas, en vista de que si coloca a Celso Borges atrás, tendría que reacomodar también la medular, en la que no estará Alejandro Bran.

¿Cómo podría ser una alineación de Alajuelense sin los seleccionados?

Washington Ortega, Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Guillermo Villalobos, Fernando Piñar, Rashir Parkins, Celso Borges, Anthony Hernández, Aarón Suárez, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros se convierte en una opción.

Anthony Hernández podría ser titular de nuevo el sábado, en el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

O bien, pensar en el regreso a la titularidad de Joel Campbell, volver a darle oportunidad a Elián Quesada, poner de arranque a Jeison Lucumí, Isaac Badilla o John Paul Ruiz. Y para el ataque, también tiene a Doryan Rodríguez y Alberto Toril.

Para efectos de la tabla, este juego presenta tintes de relevancia en los dos equipos que pretenden alcanzar el liderato.

Liberia y Herediano contabilizan 11 puntos; mientras que Pérez Zeledón, Saprissa y Alajuelense registran 10 unidades. De todos ellos, la Liga tiene un partido menos, debido a ese pulso pendiente contra Cartaginés que se reprogramó para el 11 de octubre.

En cuanto a cómo llegan, los generaleños derrotaron el martes anterior a San Carlos en Ciudad Quesada, con un autogol de Jonathan McDonald.

Los rojinegros se abonaron una carga importante de confianza en la jornada del fin de semana, al dejarse la victoria en el clásico contra Saprissa en Tibás, con un gol de Anthony Hernández.

Mientras que Óscar Ramírez analiza bien sus cartas para tomar decisiones, Pérez Zeledón tiene las entradas a la venta para el partido del sábado contra la Liga.

Los boletos tienen un costo de ¢10.000 en sol, ¢15.000 en sombra y ¢20.000 en butaca. Pueden adquirirse en ticketmanagerapp.com; Guerreros Gift Shop (local # 3, costado norte del estadio), en WhatsApp al 87594405, o en Tienda La Unión Salvadoreña (pago solo en efectivo).

Tome en cuenta que los menores de cuatro años ingresan gratis, acompañados de un adulto.

Así anuncia Pérez Zeledón el partido del sábado 6 de setiembre contra Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)

