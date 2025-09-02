Alajuelense se asegura para rato una ‘herencia’ que dejó Alexandre Guimaraes

Muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense se acordaron de Alexandre Guimaraes y hasta le dieron las gracias en diferentes posteos en redes sociales, justo después de que los rojinegros consiguieron la victoria en el clásico del sábado 30 de agosto ante Saprissa en la Cueva.

El motivo fue esa “herencia” que Guima dejó y que hoy la explota Óscar “Macho” Ramírez: Washington Ortega como guardián del arco de la Liga. En 39 partidos, ha dejado 23 veces la valla invicta y encajó 20 goles.

Aunque en Alajuelense no han emitido un pronunciamiento oficial —y es posible que de momento no lo hagan—, el portero charrúa ya estampó la firma en un contrato que lo une a la Liga por tres años más, hasta diciembre de 2028.

Desde que llegó al país a inicios de año, Washington Ortega no ha perdido un solo clásico. El propio Óscar Ramírez aparte de elogiar al portero, hoy siente mucha tranquilidad por contar con él.

“Creo que es una de las mejores contrataciones que ha hecho Alajuelense en los últimos tiempos. Siempre por lo general lo que es una columna vertebral se arranca de atrás, y en algún momento no había estabilidad. Con Washington sí”, afirmó el “Macho”.

El técnico de la Liga también señaló que a la institución rojinegra siempre le ha caído bien el carácter uruguayo.

“Es un muchacho que siempre está motivando, que siempre da ese ánimo y ese compromiso de los muchachos. Es uno de los baluartes que tenemos en esa parte que es importante, además de su presencia en el marco.

Washington Ortega habla del triunfo de Alajuelense en el clásico contra Saprissa en Tibás

”Un tipo también ya con espuela en partidos como el clásico, los sabe manejar y le gusta, que es la parte bonita de esto; el jugador que se crece ante estas situaciones. Y es una reconstrucción que estamos tratando de hacer en ese aspecto que es importante, el querer venir a partidos así a jugarlos y dar el rendimiento”, comentó Óscar Ramírez.

¿Cómo llegó Washington Ortega a Alajuelense?

Alajuelense tomó una decisión drástica a finales de diciembre, luego de perder la gran final del Apertura 2024 contra Herediano. Eso implicó comunicarle a Leonel Moreira el último día del año pasado que había llegado el momento de tomar caminos separados.

Y apareció el nombre de Washington Ortega (actualmente de 30 años), un guardameta al que Alexandre Guimaraes lo tenía visto, tras enfrentarlo cuando el guardameta militaba en La Equidad, en el fútbol colombiano.

“Hicimos la averiguación no solo como futbolista, porque ya lo conocíamos; sino que como profesional y como persona. Gente cercana como Eduardo Méndez habló con gente lo había tenido en Uruguay y nos habló muy bien. Yo hablé con gente en Colombia que también nos hablaron muy bien de él como profesional, como persona, como líder”, contó Alexandre Guimaraes en Tigo Sports hace unas semanas.

Ahí mismo, el exentrenador de Alajuelense aseguró que él personalmente se lo dijo al presidente del club, Joseph Joseph, y al entonces gerente deportivo, Javier Santamaría, lo que podía pasar a futuro, y que se volvió realidad.

“Yo creo que si él quisiera, la Liga ha encontrado un portero para cinco años si fuera del caso; porque lo que él aporta dentro y fuera de la cancha es algo que la Liga necesitaba”, comentó.

Esas palabras que pronunció como extécnico de Alajuelense ya las había brindado en los primeros meses del año, cuando estaba al frente del banquillo rojinegro.

En varias ocasiones, Alexandre Guimaraes aseguró que el club estructuralmente tenía que ir pensando en un portero que le pudiera dar más longevidad a la posición.

Washington Ortega en principio llegó con un contrato por un año, pero se cumplió lo que Guima había dimensionado en él, como uno de esos jugadores que son de larga estancia en un club.

“Ahora viene un portero que le puede dar esa longevidad en la portería, que es una posición que en cualquier equipo es indispensable que dé toda la seguridad a todo el mundo”, apuntó Alexandre Guimaraes antes de que empezara el torneo pasado.

Unos días después, señaló que para cualquier futbolista nuevo y extranjero, la etapa de adaptación a veces es más larga, pero que en el caso de Washington Ortega fue adecuada.

Todo lo que Guimaraes ha dicho de Washington Ortega hoy lo avala Óscar “Macho” Ramírez.

El nombre del arquero ya no figura dentro de la carpeta con los expedientes de jugadores que vencen contrato con la Liga en diciembre; un listado en el que siguen Celso Borges, Diego Campos y Jeison Lucumí.

