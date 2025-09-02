Puro Deporte

Alajuelense se asegura para rato una ‘herencia’ que dejó Alexandre Guimaraes

Alexandre Guimaraes predijo lo que ya pasó en Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Muchos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense se acordaron de Alexandre Guimaraes y hasta le dieron las gracias en diferentes posteos en redes sociales, justo después de que los rojinegros consiguieron la victoria en el clásico del sábado 30 de agosto ante Saprissa en la Cueva.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAlexandre GuimaraesWashington OrtegaÓscar Ramírez
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.