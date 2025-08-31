Puro Deporte

Washington Ortega, portero de Alajuelense: ‘Ahora a abrir una cervecita con mi viejo en el cielo’

El guardameta de Liga Deportiva Alajuelense dejó ver su lado más humano después de ganar el clásico contra Saprissa en Tibás

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Washington Ortega habla del triunfo de Alajuelense en el clásico contra Saprissa en Tibás







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseWashington OrtegaClásico NacionalApertura 2025Saprissa
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.