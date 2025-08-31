Washington Ortega, portero de Alajuelense: ‘Ahora a abrir una cervecita con mi viejo en el cielo’

Washington Ortega habla del triunfo de Alajuelense en el clásico contra Saprissa en Tibás

La voz de Washington Ortega en la intimidad del camerino de Liga Deportiva Alajuelense aún resuena en la mente de muchos.

El club rojinegro difundió el audio del guardameta, que se viralizó unas horas después del triunfo de la Liga (0-1) contra el Deportivo Saprissa en Tibás, con gol de Anthony Hernández.

El liderazgo de Washington Ortega quedó expuesto antes, durante y después del clásico, que esta vez acabó con un triunfo para Alajuelense, un homenaje hasta el cielo y una promesa cumplida.

Antes de pisar el césped del Estadio Ricardo Saprissa, con la historia del clásico 361 en juego, Washington Ortega tomó la palabra en la intimidad del camerino.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez festeja al ver a Alajuelense quitarse una racha de encima en Tibás

Washington Ortega disfrutó el clásico nacional entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, un partido en el que fue figura importante. (Prensa Alajuelense/Composición en canva)

“Hoy no se nos puede escapar, hoy tenemos que ganar, pero tenemos que dejar la vida. Me quiero ir a mi casa, a hablar con mi viejo (padre) que está en el cielo y dedicarle el triunfo, pero con ustedes, hermanos, quiero hacer historia, pero siéntanlo”, pronunció Washington Ortega en el camerino, antes de que la Liga saltara a la cancha para enfrentarse contra Saprissa.

LEA MÁS: Uno a uno: calificación de los jugadores de Saprissa y Alajuelense en el clásico

Con el pitazo final de David Gómez, la Liga logró romper una racha negativa de cuatro años y cuatro meses sin ganar en Tibás.

LEA MÁS: La figura del clásico entre Saprissa y Alajuelense dice su verdad: ‘Sufrimos y al final se nos dio’

Washington Ortega, con la euforia del triunfo, no se olvidó de quienes lo inspiraron. En la entrevista postpartido, el arquero uruguayo compartió la emotiva dedicatoria de esta victoria de Alajuelense ante Saprissa.

“Hace tiempo que no se ganaba acá, la vez pasada se nos había escapado y la verdad que el equipo hizo un gran trabajo y los tres puntos son importantes para agarrar confianza, para nuestra gente también. Yo creo que se lo merecen, hicieron un banderazo antes de venir y eso se los recalqué a los muchachos.

Liga Deportiva Alajuelense tuvo un comportamiento colectivo bueno de visita en el clásico nacional contra Saprissa. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

”Que hace tiempo que venimos con una racha negativa no sólo en clásicos, sino en el torneo nacional, y creo que se lo merecen. Esto es para ellos y también para ‘Ruso’ (Daniel Sanabria, periodista del club que estaba a su lado mientras brindaba declaraciones), porque en estos días perdió a su papá y es parte del grupo”, manifestó Washington Ortega.

El portero de Alajuelense reveló la forma en que honraría a su padre, quien ya no está físicamente con él, pero a quien recuerda a diario.

“Agradecer el esfuerzo tremendo de todos mis compañeros, que dejaron la vida, como les dije, como les pedí. Y ahora abrir una cervecita y festejar con el viejo que está en el cielo”, mencionó.

El mensaje de Washington Ortega al liguismo

Washington Ortega habló del momento de Alajuelense y cree que todos los pequeños pasos son importantes para los objetivos de fondo.

Recordó que después de la derrota contra Plaza Amador en la Copa Centroamericana, el equipo entendió que tenía que ganar todos los demás partidos de la fase de grupos para clasificar y así lo hizo. Y que después de eso, seguía este clásico nacional, en que también necesitaban una victoria.

“Todos esos pequeños triunfos nos van dando más seguridad y es importante para unirnos más con la gente, porque los necesitamos a todos, sobre todo de local, que nos empujen cuando estamos imprecisos, que nos alienten.

”Es normal, si se pierde que nos puteen, pero mientras tanto, los necesitamos un montón y creo que este triunfo es para ellos”, citó el guardameta.

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense se unieron en un abrazo de gol en el Estadio Ricardo Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sus declaraciones en zona mixta fueron después de que el propio Óscar Ramírez habló de Washington Ortega y lo definió como una de las mejores contrataciones que han llegado al equipo en los últimos años.

El portero charrúa agradeció esas palabras de su entrenador, pero dijo que la mejor manera de responder a eso es dentro de la cancha.

“Lo que tanto quiere (Ramírez) es que las cosas se den para el club. Volvió a eso, a intentar lo que tanto nos hace falta que es el campeonato nacional. Y agradecerle, lo de este clásico fue un gran esfuerzo de todo el equipo. A Óscar tenemos que ayudarlo, es una persona muy importante, ganó muchos títulos para el club y nosotros tenemos que responder”, argumentó.

LEA MÁS: ¡Bombazo! Alajuelense se tenía un secreto bien guardado para el clásico

Sobre el ambiente del estadio Ricardo Saprissa, expresó: “Me gusta, desde que entro ya me putean todo, así que nada, está bueno, pero es folclore. Siempre respeto para ellos también, me gusta tener ese ida y vuelta con respeto”, concluyó.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.