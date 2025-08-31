La figura del clásico entre Saprissa y Alajuelense dice su verdad: ‘Sufrimos y al final se nos dio’

Anthony Hernández festeja con Alejandro Bran tras anotar el gol que le dio el triunfo a Alajuelense ante Saprissa.

Con su esfuerzo en la cancha, Anthony Hernández venía pidiendo un campo en la alineación titular de Liga Deportiva Alajuelense y este sábado respondió a la confianza de Óscar Ramírez al convertirse en la gran figura del clásico.

Hernández definió el duelo más esperado por la afición con un gol que dejó tendido a Pablo Airboine. Luego de sacar al defensa tibaseño, Pika remató con acierto para vencer la resistencia del arquero Esteban Alvarado.

“Vinimos a hacer un buen planteamiento, con la garra que metimos; supimos aguantar, sufrimos y al final se nos dio el gane. Gracias a la afición que nos llegó a apoyar al hotel, eso es una gran motivación”, afirmó tras el encuentro.

El atacante hizo un recuento de su gol, que sin duda recordará por el resto de su vida. “Yo sabía que tenía a Arboine atrás, si le pegaba de un solo tiro él me la cortaba. Decidí enganchar y gracias a Dios pude anotar”.

Ya son dos partidos consecutivos aportando la anotación del triunfo para los rojinegros. El miércoles anterior también inclinó la balanza con un certero cabezazo que selló el triunfo ante Antigua por la mínima, en duelo correspondiente a la Copa Centroamericana.

“Yo siempre lo he dicho, agarraré todas las oportunidades que me dé el Profe, sean cinco minutos, de cambio, de titular, trataré de aportar mi granito de arena que para eso me trajeron. Siempre quiero mostrar mi mejor versión”, comentó.

El delantero se refirió al impulso que les da esta victoria en la tabla, pues igualaron a Saprissa con diez puntos, pero un partido menos. “Para esto nos llama esta institución, para pelear el primer lugar, pero a seguir adelante porque falta mucho por mejorar. Sé que las mejores cosas vendrán”.

Hernández jugó a préstamo en el Puntarenas FC y los manudos lo recuperaron para esta campaña. Una decisión que ya les está empezando a rendir frutos.

