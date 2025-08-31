¡Bombazo! Alajuelense se tenía un secreto bien guardado para el clásico

Óscar “Macho” Ramírez siempre ha sido reservado, detallista, quisquilloso e insistente para que prácticamente no se sepa ninguno de sus secretos de cara a partidos importantes, como el clásico nacional de esta noche entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Esta vez lo consiguió, porque el cuadro rojinegro se tenía una sorpresa bien guardada, algo que nadie veía venir y que alimenta la curiosidad.

¿De qué se trata? El bombazo con el que Alajuelense se presenta en la “Cueva” es que sin que nadie lo sospechara, este sábado 30 de agosto podría empezar a despejarse la interrogante con respecto al delantero mexicano Ronaldo Cisneros.

Óscar Ramírez observó y dirigió junto a Wardy Alfaro la última práctica previo al clásico de este sábado entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El atacante que fue anunciado el 22 de agosto por Alajuelense como su nueva adquisición y que llegó al país el domingo pasado, ya se encuentra inscrito.

Además, el nuevo foráneo de la Liga recibió el viernes su respectivo permiso de trabajo por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería. También le llegó el pase internacional.

Todo lo anterior se traduce en que está habilitado para jugar y esta noche es parte de la convocatoria de Alajuelense para este partido contra Saprissa.

Posiblemente al pensar en el ataque, usted repasaba algunos nombres como Doryan Rodríguez, Alberto Toril, Joel Campbell, Diego Campos o Anthony Hernández, pero ¿tenía en mente al mexicano Ronaldo Cisneros para este clásico?

Lo más probable es que su respuesta sea negativa... Lo cierto del caso es que Ronaldo Cisneros puede abrir expediente en el fútbol nacional este mismo sábado, contra Saprissa, en Tibás.

