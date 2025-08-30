La imperdible anécdota de Óscar ‘Macho’ Ramírez y Vladimir Quesada que debe leer antes del clásico

El clásico 361 del fútbol nacional entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense encierra muchas cosas, más allá de la obviedad de que cada equipo quiere y necesita ganar.

La visita de la Liga a la “S” pactada para este sábado 30 de agosto, a las 8 p. m., marca un reencuentro emotivo entre dos grandes amigos: Óscar “Macho” Ramírez y Vladimir Quesada, quienes después de tanto tiempo, hasta ahora sostendrán un pulso desde el banquillo por primera vez.

Cada quien defiende lo suyo como tiene que ser, pero verse de nuevo en la cancha como técnicos rivales será especial para los dos.

En el preámbulo del partido atractivo que pone frente a frente a los dos equipos con las aficiones más numerosas del país, para ellos resulta imposible que no se les vengan a la memoria pasajes de esa historia de camaradería juntos, que se remonta a una época que los marcó para siempre.

Mucho antes de que se convirtieran en los estrategas que son hoy, Óscar Ramírez y Vladimir Quesada coleccionaron muchas vivencias juntos.

Eran compañeros de habitación, de Selección y hasta de equipo, forjando una amistad que ha resistido la prueba del tiempo, matizada por respeto y admiración mutua.

Óscar Ramírez y Vladimir Quesada estarán frente a frente desde el banquillo por primera vez. El clásico nacional es especial para ambos. (Prensa Alajuelense y Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva)

En la cuenta regresiva para el clásico y con un café en mano, en medio de la tensión y la expectativa, Óscar Ramírez compartió una anécdota con Vladimir que le resulta imposible de olvidar.

Con un café en mano y con una sonrisa en el rostro, el “Macho” recordó una noche en Gales, en 1990. Ellos compartían habitación cuando una alarma de incendio empezó a sonar en la madrugada.

“Yo me acuerdo que le dije a Vladimir que fuera a ver qué era esa sonadera, y Vladimir me dijo que creía que era una delegación que iba saliendo”, relató el “Macho”.

En su inocencia, ambos ignoraron la alarma, porque no tenían idea de qué se trataba y así pasaba con todos los integrantes de la Selección de Costa Rica presentes ahí, mientras el resto de personas que se encontraban en el hotel lo evacuaban.

Como en el fútbol y en la vida, el tiempo es crucial, máxime si se trata de una emergencia. Pero esa noche, la alarma y la evacuación pasaron desapercibidas.

El “Macho” también mencionó que el sonido resultaba tan molesto a esa hora que hasta otro compañero, José Jaikel, golpeaba la alarma con un zapato para ver si lograba silenciarla.

Después de revivir ese recuerdo, Óscar Ramírez no escatimó en halagos para su amigo, a quien describió como una persona correcta y leal.

“Todos los que están alrededor de Vladimir saben que es un buen tipo, me alegra mucho que también le haya ido muy bien en cuanto a la dirección técnica.

”Es una persona muy correcta, siempre, todo lo religioso, siempre muy correcto, esa es la palabra, una persona muy correcta. Tengo el gran aprecio hacia él, y pues ahí en la cancha ya es otra cosa, es trabajo”, destacó Óscar Ramírez.

Un criterio muy similar exteriorizó Vladimir Quesada al referirse al “Macho”: “Es una de las 10 mejores personas que he conocido en mi vida; una persona sumamente inteligente, que ya cuando jugábamos junto con Evaristo (Coronado) y otros ya mostraba sus dotes de técnico dentro del terreno de juego. No le puedo desear suerte, que le vaya bien el sábado, pero él es inteligente y entiende mis palabras”.

Esos amigos que coleccionan tantas historias juntos, hoy escribirán una distinta, cuando estén por primera vez frente a frente, uno dirigiendo a Saprissa y el otro a Liga Deportiva Alajuelense.

