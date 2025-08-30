Más de 1.000 aficionados de Alajuelense dan su predicción para el clásico

¿Cómo cree que le irá a Liga Deportiva Alajuelense en el clásico de visita contra Saprissa?

Esa consulta se planteó en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense y más de 1.000 personas respondieron a este ejercicio de opinión.

Por cierto, si aún no se ha unido a esta herramienta gratuita de La Nación, puede hacerlo en menos de un segundo en este enlace.

LEA MÁS: ¿Santiago van der Putten al Barcelona B? Esto dijeron Miguel ‘Piojo’ Herrera y Óscar ‘Macho’ Ramírez

La pregunta se acompañó de cinco opciones de respuesta única que podrá leerlas a continuación, antes de descubrir los resultados:

- Alajuelense golea

- Alajuelense gana por dos goles de diferencia

- Alajuelense gana por la mínima

- Alajuelense empata

- Alajuelense pierde

En Liga Deportiva Alajuelense ensayaron movimientos específicos para el clásico de este sábado contra Saprissa. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

¿Imagina cuál de los enunciados anteriores contó con más votos? Una pista es que el liguismo se percibe optimista, pero no confiado.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez describe al Joel Campbell que hoy ‘le encanta’

Vea los resultados de este sondeo en el que participaron 1.062 personas con corte al 29 de agosto a las 8 p. m., exactamente 24 horas antes de que el árbitro David Gómez pite el inicio del esperado juego entre Saprissa y la Liga.

Sin más rodeos, échele un vistazo a estos datos y saque sus propias conclusiones. ¿Por cuál opción hubiese votado usted?

- Alajuelense golea: 58 votos (5,5%).

- Alajuelense gana por dos goles de diferencia: 104 votos (9,80%).

- Alajuelense gana por la mínima: 668 votos (63%).

- Alajuelense empata: 144 votos (13,5%).

- Alajuelense pierde: 88 votos (8,2%).

Así marchaba el sondeo en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense cuando se hizo el corte para la elaboración de este artículo. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.