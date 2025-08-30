¿Santiago van der Putten al Barcelona B? Esto dijeron Miguel ‘Piojo’ Herrera y Óscar ‘Macho’ Ramírez

En Liga Deportiva Alajuelense saben bien que Santiago van der Putten lo tiene todo para regresar al fútbol de Europa, pero a la vez, los rojinegros procuran que en caso de que eso ocurra, sea un negocio bueno para todas las partes.

Aunque en Alajuelense aún nadie se pronuncia de manera oficial a un posible interés del Barcelona B en los servicios del defensor central, quien sí lo hizo fue el director técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera.

Después de anunciar a los 23 hombres que llamó para hacerle frente a los partidos eliminatorios contra Nicaragua (5 de setiembre) y Haití (9 de setiembre), el seleccionador brindó una rueda de prensa, en la que recibió un par de consultas sobre el defensa de la Liga que se ha vuelto recurrente en la Tricolor y esta posibilidad con el Barcelona B.

“Tenemos conocimiento de la situación de Van der Putten, nos dio mucho gusto cuando nos enteramos. Ojalá pueda el muchacho emigrar a un fútbol de jerarquía mundial y que eso nos permita ver su crecimiento”, apuntó Miguel “Piojo” Herrera.

Añadió que se trata de un futbolista que tiene mucho carácter, buena determinación y lo describió como un tipo que habla, con mucha presencia.

Miguel Herrera y Óscar Ramírez tienen el mismo concepto de Santiago van der Putten. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Convertirse a los 20 años en titular de un equipo importante en su país lo catapulta. Hace que los ojos del mundo lo vuelvan a ver, para ver qué tiene exactamente y tú cuando lo ves de cerca es un tipo que habla, que tiene personalidad, que marca, igual marca a un centrodelantero con mayor nombre que a un chavillo. Ojalá y se le dé, creo que es una llave muy importante”, apuntó el “Piojo”.

También comentó que aunque se trata de la segunda división de España para el Barcelona, es un pasito de estar en el primer equipo. Y que convivir con uno de los mejores equipos del mundo sería muy bueno.

No falta quien cuestione a Alajuelense al poner una traba, porque muchos aficionados opinan que ante un interés así, el jugador debería marcharse para que continúe su crecimiento.

El problema radica en que la oferta del Barcelona B para llevarse a Santiago van der Putten no supera los $200.000.

Y por ejemplo, días atrás, la venta de la ficha de Kenyel Michel al Minnesota United de Estados Unidos fue por alrededor de $1,3 millones; o el traspaso de Jeyland Mitchell al Feyenoord de Países Bajos se concretó el año pasado en $2,5 millones.

Óscar Ramírez: ‘Es un rumor ahí que anda’

Con el clásico nacional a la vista, La Nación le consultó a Óscar Ramírez si pensaba dialogar con el futbolista debido a esta situación.

“Yo sí hablé con él, creo que es un tema interno. Es un muchacho que yo lo veo muy centrado, muy correcto, siempre hablando. De lo que conozco hasta el momento de Santi es que es un muchacho muy centrado y creo que no le va a afectar en nada. Todavía no sé nada, porque nada más es un rumor ahí que anda, la verdad”, respondió Óscar Ramírez.

Además, contó que hace unos días conversaban sobre falencias y Van der Putten le preguntó qué necesitaba mejorar.

“Y yo le hacía ciertos comentarios a él, y creo que es un tipo que escucha. Eso es importante, que el jugador tenga esa parte autocrítica, de mirarse para adentro y saber que puede ser mejor, eso lo va a llevar a grandes cosas, Dios quiera”, citó el “Macho” Ramírez.

