Óscar ‘Macho’ Ramírez describe al Joel Campbell que hoy ‘le encanta’

Óscar “Macho” Ramírez confesó que hoy le “encanta” ver a Joel Campbell. Esas palabras que pronunció tras la clasificación de Liga Deportiva Alajuelense a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf las repitió en la víspera del clásico nacional.

Durante la rueda de prensa de rigor previo a un partido clase A, La Nación le consultó al técnico rojinegro en la sala de prensa de Estadio Alejandro Morera Soto qué es eso distinto que hoy le ve al 12 de Alajuelense.

“Con Joel me refiero yo cuando entra a la cancha, es que se ve alegre. En un momento creo que él ha sido consciente de su trabajo físico, de su alimentación, de muchos factores que están pasando y que él pues ha retomado. Y es lo que se ve, un muchacho alegre, y eso lo está reflejando en la cancha”, afirmó Óscar Ramírez.

Joel Campbell y su esposa Fernanda Mora han mostrado en redes sociales que el futbolista se sometió a un régimen nutricional especial y que un chef le preparada la alimentación de toda la semana. A raíz de eso, en su casa cada quien consume exactamente lo que necesita.

A Óscar Ramírez le agrada ver a Joel Campbell alegre dentro de la cancha. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Físicamente, el jugador se ve bien y el miércoles pasado volvió a jugar tras la lesión que lo frenó. Los minutos que estuvo en cancha lo hizo bien. Y desató las palabras de elogio del “Macho”.

“A mí me agrada verlo con esa alegría. Uno que pasó por esos tiempos, cuando ya entra a los treinta y algo, creo que tienen que ser momentos bonitos. No es que lo esté retirando, pero ya comienza uno a ver más cerca el asunto y creo que en esto él ha sido consciente y ha trabajado de muy buena manera”, explicó Óscar Ramírez.

Campbell estuvo seriamente cuestionado tras el pasado torneo e incluso llegaron a hablar de un finiquito para que saliera del club. Sin embargo, finalmente la salida no se dio y el entrenador decidió darle otra oportunidad para que retome su mejor nivel.

Lo más probable es que Joel Campbell sea uno de los hombres en convocatoria para el clásico nacional de este sábado 30 de agosto, pactado para las 8 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

