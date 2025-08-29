Puro Deporte

Kenyel Michel vive un sueño acelerado

A Kenyel Michel lo entusiasma jugar el clásico de este sábado entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín

Kenyel Michel espera con ansias el clásico de este sábado 30 de agosto. El habilidoso y rápido extremo de Liga Deportiva Alajuelense hoy se comporta como un futbolista muy desequilibrante en el campeonato nacional, pero de momento no le alcanzó para ser llamado por Miguel “Piojo” Herrera.








