Kenyel Michel vive un sueño acelerado

Kenyel Michel espera con ansias el clásico de este sábado 30 de agosto. El habilidoso y rápido extremo de Liga Deportiva Alajuelense hoy se comporta como un futbolista muy desequilibrante en el campeonato nacional, pero de momento no le alcanzó para ser llamado por Miguel “Piojo” Herrera.

El seleccionador entregó sus 23 convocados a la Selección de Costa Rica para los partidos eliminatorios contra Nicaragua (5 de setiembre) y Haití (9 de setiembre). En la rueda de prensa en el Proyecto Gol, el “Piojo” indicó que el jugador de la Liga ha estado muy bien y que lo sigue observando.

Todo alrededor de Michel ha pasado muy rápido. Justo cuando iba a cerrar la ventana en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, Minnesota United le mandó una consulta a Alajuelense por el jugador.

Los rojinegros respondieron con el monto que solicitaban por la venta de la ficha, que ronda los $1,3 millones. El club estadounidense contestó rápidamente que estaba de acuerdo en todo.

Con los pies en la tierra, Kenyel Michel dio el salto al fútbol internacional, al que se marchará a partir de enero. Pero en su presente inmediato encara con ilusión el clásico de este sábado entre Saprissa y Alajuelense.

Kenyel Michel quiere hacer las cosas bien en el clásico de este sábado entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Vamos a ir a buscar la victoria, que es lo que todos queremos”, afirmó el futbolista, quien luego respondió qué piensa de quedarse hasta final de año con la Liga.

“Lo que tengo entendido fue que el presidente de acá y la directiva pidieron que me quedara y se dio así, ahora tengo que dar lo mejor de mí. Tomo esto de la mejor manera, quiero dar lo mejor de mí para ir más preparado allá, lo veo así.

”Yo me quería quedar también estos meses, porque quiero ganar títulos acá. Entonces, estos meses que quedan van a ser muy importantes para mí y para el equipo, voy a tratar de dar lo mejor de mí en cada partido”, afirmó Kenyel Michel.

Kenyel Michel regresó a Liga Deportiva Alajuelense por pedido de Óscar Ramírez. El futbolista ahora es ficha de Minnesota United. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

El jugador no oculta que se siente sorprendido por momentos, pero sabe que también lo que está viviendo es el fruto de lo que ha sembrado con trabajo y esfuerzo.

“Todo ha pasado muy rápido en realidad, pero yo trato de tener los pies en la tierra y trabajar cada vez más fuerte para que así pasen cosas muy buenas. Esto es un paso muy grande y muy importante para mi carrera, ahora nada más tengo que seguir”, concluyó.

El clásico se jugará este sábado a partir de las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa. Y lo más probable es que Kenyel Michel sea uno de los titulares en el equipo a cargo de Óscar “Macho” Ramírez.

