El inesperado llamado que cambió el destino de Kenyel Michel

Cuando Kenyel Michel salió a préstamo a Cartaginés quería hacer las cosas bien para regresar a Liga Deportiva Alajuelense en busca de la consolidación, pero el retorno al equipo de sus amores se dio antes de lo él mismo tenía en mente.

Después de un buen año en la Vieja Metrópoli, los brumosos querían que el veloz extremo continuara con ellos. Todo se encaminaba a la renovación del préstamo, hasta que apareció Óscar “Macho” Ramírez y frenó esas intenciones, porque él también lo visualizaba en sus planes con Alajuelense.

“Quiero aprovechar esta oportunidad, el cuerpo técnico y los jugadores me han generado mucha confianza, me han estado dando consejos y siento que esa es una gran ayuda para mí. Me siento feliz, yo quería volver. Voy a aprovechar de la mejor manera los minutos que me den y así regresarle la confianza al profesor”, afirmó Kenyel Michel.

En la Liga tiene competencia y eso lo obliga a esforzarse más. De hecho, cree que esa situación hace mejor al jugador, y le agrada. Él lo ve como un reto bonito.

La velocidad es una de las características de Kenyel Michel. Óscar Ramírez cree que eso le hacía falta a Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Mi papá (Kenny Michel) me aconseja bastante, que lo haga de la mejor manera, que aproveche los minutos que me dan. Con él ha sido todo un pacho, bastante divertido, porque él es saprissista y yo lo hice prácticamente hacerse manudo. Hoy va la Liga y ahí está apoyándome, me da consejos y cuando lo hago bien o mal me dice lo bueno o lo malo”, relató el futbolista de 20 años.

También ha aprendido que todo llega a su debido tiempo. Kenyel Michel fue a una final nacional con la escuela y ahí despertó la atención de los visores de Alajuelense.

“La primera vez llegué con doce años y en mi familia no me dejaron quedarme. Mi papá me dijo que no y me regresé para Limón. Después me volvieron a llamar un poco más grande, y estaba de lleno con Limón FC, pero cuando el equipo descendió ya me pude ir para la Liga.

”Desde entonces he aprendido muchas cosas. En Cartaginés tuve grandes compañeros, como Marco Ureña que me hablaba bastante, Cristopher Núñez y Luis Flores, que me aconsejaban. Ahí pude demostrar mi nivel y aquí estoy viviendo mi sueño en la Liga”.

Kenyel Michel regresó a Liga Deportiva Alajuelense por pedido de Óscar Ramírez. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

El salir de la casa también fue una prueba de fuego para aquel jovencito que siempre soñó con jugar con Liga Deportiva Alajuelense.

“Yo me vino solo de Limón, me fui a vivir al CAR durante dos años y ya después me fui a vivir solo. Siento que eso fue una parte de madurez que uno adquiere, el venirse desde pequeño y dejar a la familia allá es un paso grande.

”Lo tomé de la mejor manera, en mi casa estaban tristes porque me iba, pero felices, ya que ellos son manudos también, ahora hasta mi papá lo es, y estaban muy contentos”, contó Kenyel Michel.

Él es ese joven que parecía que se quedaba en Cartaginés, pero que de manera inesperada Alajuelense lo pidió de vuelta, por solicitud expresa de Óscar Ramírez. Y ya en la Recopa quedó en evidencia que el “Macho” de verdad lo tiene muy en cuenta.

La Liga se estrenará en el Torneo de Apertura 2025 este domingo 27 de julio, a las 6 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

Kenyel Michel está viviendo su sueño en Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

