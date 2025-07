Óscar Ramírez salió de la finca por un motivo de salud sin sospechar que Alajuelense aparecería en su camino

Liga Deportiva Alajuelense no fue el único equipo que buscó a Óscar “Macho” Ramírez para que volviera al fútbol. ¿Qué medidas tomó para regresar? “Hay una de salud, me hice una gastroscopia y el doctor me advirtió de algunas cositas.

”Yo ya no estaba haciendo las cinco comidas en Hojancha y por ahí fue el primer momento de venir acá a la casa”, respondió Óscar Ramírez en el programa 120 Minutos de Monumental.

Contó que paralelo a eso se dio otra vez la insistencia del presidente de la Liga, Joseph Joseph, y que fue entonces cuando le respondió que al primer equipo no iba, pero que con los chiquillos sí podía trabajar.

LEA MÁS: Las ‘cositas’ que Óscar Ramírez ve en este Alajuelense con ‘un poco de todo’ en su planilla

Fue entonces cuando en agosto del año pasado, los rojinegros dieron a conocer que el “Macho” estaba de nuevo en el club, como coordinador de desarrollo y rendimiento, en liga menor, puesto que desde hace un par de semanas lo tiene Álvaro Solano.

Pero Óscar Ramírez jamás se imaginó que eso sería el gancho que le despertaría de nuevo el gusanillo por dirigir. Algo que tenía descartado, pero esas vivencias lo hicieron caer en cuenta de que sí debía volver y aportar lo suyo.

Óscar Ramírez ultima los detalles para el debut de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo de Apertura 2025, el 27 de julio, de visita contra Sporting. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El hecho de estar con los chiquillos, ver ciertas situaciones y todo el asunto, me lo vuelven a replantear y vuelvo a rechazar; pero viene una persona que me comenta: ‘No te podés quedar sin ayudar, es que sos vos el que tenés que ayudarnos’. Yo me quedé con esa idea”, relató el técnico de Alajuelense.

Se compenetró tanto con los cachorros que hasta tiene que pagarle una apuesta a los dos goleadores de la U-12 y la U-13 (Joshua Monestel y Carlos Arguedas).

“Les dije que si pasaban de 25 goles yo los invitaba y metieron 26 y 36. Es una bonita generación que se va a juntar dentro de unos cinco años, porque son goleadores y tienen esa parte de malicia y me encanta. Hice esa apuesta y la perdí”, contó entre risas.

En esos años distanciado del fútbol, tomándose un respiro en la finca, hubo ofertas de otros equipos también.

“Fueron varias. Yo estaba contento allá (en Hojancha), pero el tema de salud, de involucrarme otra vez con los chiquillos fue como volver a la época infantil y juvenil de uno, cuando uno está con esa ilusión y esa parte, por ese lado me llegó el sentimentalismo y me aflojé un poco en el sentido de la decisión drástica que tenía”, destacó.

Aparte de que tiene muy clara la urgencia de Alajuelense y él tiene el firme compromiso de hacer todo lo que esté en sus manos para que la historia en diciembre termine de una manera muy distinta para la Liga.

“Yo lo he dicho varias veces, don Joseph Joseph es una persona que lo que ha hecho por Alajuelense lastimosamente no es valorado porque no se han logrado los éxitos en el campeonato nacional”, citó.

Así que ya no tenía nada más que pensar y por eso volvió, porque quiere ayudar a su equipo. Ese con el que ha vivido tantas alegrías y que también le ha provocado tristezas.

“Por lo menos hacer el intento y Dios quiera que todo salga bien, que lo podamos lograr y darle esa tranquilidad al proyecto para que crezca y se desarrolle con más calma.

”Y de mi persona hacia don Joseph agradecimiento por lo hecho, no es cualquiera la persona que hace lo que él hace y lo buena gente. Es que uno se da cuenta de un montón de cosas que él hace y uno dice: ‘¡Caramba! ¿Cómo hay una persona así?’. Pero son pruebas que pone el de arriba, Dios, y vamos a ver si podemos ayudar", mencionó el “Macho”.

Óscar Ramírez tiene expectativas importantes con Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Con su decisión tomada, recordó que habló con la familia de que es el último cartucho y que esta vez quería disfrutarlo, porque aunque sabe bien que presión siempre habrá, puede vivir el fútbol de otra manera, porque reconoce que antes “era demasiado pasado”.

LEA MÁS: La llamativa lista de jugadores que Alajuelense inscribió para la Copa Centroamericana de Concacaf

“Estaba con esa efervescencia, esas ganas, los deseos, ahora a los 60 ya uno piensa más las cosas y le cuesta delegar, pero lo hace”, citó.

Porque cuando se marchó de Alajuelense, dijo que él renunció a principios de enero y era tanto lo que tenía en la cabeza que ya iba por marzo y todavía soñaba fútbol.

“Entonces imagínese la cantidad de información que tenía metida dentro del organismo, que como hasta los tres meses fui soltando eso. Lo agarré muy en serio, funcionó, pero sí me desgasté.

”Igual pasa en la Selección, pero ahí la parte de presión es hasta el 200%. Yo terminaba un microciclo y ese día y al siguiente yo me quedaba en la cama. Era estresante y el tiempo es muy corto y hay que aprovecharlo al máximo", apuntó.

Ahora está seguro de que es distinto y que se apoya mucho en su cuerpo técnico, con Wardy Alfaro y con Bryan Ruiz, pero como el excapitán hizo una pausa en el fútbol para atender un motivo personal junto a su esposa Carolina Jaikel, tenía que encontrar otro auxiliar y se concretó la llegada de Marcelo Sarvas.

LEA MÁS: Alajuelense abraza a Bryan Ruiz y Carolina Jaikel: ‘Estamos rezando para que todo salga bien’

“Estoy aprovechándome de esas ganas y esos deseos que tiene Wardy, que es una persona que caramba, sabía que estudiaba mucho, pero al nivel que ha llegado es muy importante. Y luego, con este caso de Bryan Ruiz, buscar al segundo asistente, y ahí conseguimos a Marcelo Sarvas. Me cuesta delegar, pero estoy sintiendo que es una buena manera”, explicó.

Óscar Ramírez también se refirió al famoso tema del ADN en Alajuelense y su punto de vista es muy particular.

“Yo creo en eso del ADN, pero preparado, porque no puede ser que uno por ser futbolista ya tenga que venir. Es decir, hay un hándicap por haber jugado, pero también hay que prepararse porque la metodología con los chiquitos hay que saberles llegar, hay que saber entender”, concluyó el “Macho”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.