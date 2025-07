Raúl Pinto al verse junto a Óscar Ramírez en Alajuelense: ‘Es como un agüizote’

Liga Deportiva Alajuelense empieza de nuevo y de cero con la clara determinación de saldar la deuda que tiene con su afición en cuanto al campeonato nacional se refiere. Según Raúl Pinto, de eso no hay ninguna duda.

Hace apenas unos días acudió a su primera sesión de Junta Directiva como el nuevo vicepresidente II de la Liga y le resulta imposible no ilusionarse.

El dirigente no oculta su entusiasmo al ver a Óscar Ramírez al frente del banquillo rojinegro, y pensar en lo que hicieron juntos en el pasado, en esa dupla que evoca gloriosos tiempos en los que, bajo su presidencia, el “Macho” dirigía al equipo hacia múltiples campeonatos.

“Estamos los dos que logramos los cinco campeonatos y es como un agüizote, ojalá que la gente liguista crea en la institución y crea en este equipo”, manifestó Raúl Pinto.

También dijo que la directriz es clara en Alajuelense, competir y ganar todo, enfocando como objetivo prioritario el título nacional.

“Estamos en una deuda con la afición y lo más importante es ganar todo, no solamente la Recopa, sino que todo lo que juguemos tenemos que ganarlo, porque le debemos mucho a la afición”, afirmó Pinto, subrayando la urgencia de la 31, el anhelado título nacional.

Confesó que el domingo iba nervioso de camino al estadio, porque él volvió a la Directiva y la Liga jugaba el primer partido oficial de la temporada.

“Todo salió bien, el equipo tiene que irse soltando y jugar mucho mejor. Nosotros sabemos que tenemos que ganar la 31 y todos estamos enfocados en lograrlo, eso es lo más importante”, expresó, dejando en claro la prioridad absoluta.

Raúl Pinto considera que Óscar Ramírez sigue siendo el mismo "Macho" de siempre. (GRACIELA SOLIS)

Dijo que le gustó lo que vio de Alajuelense, porque aunque sabe que es lógico que el equipo esté “un poquito duro” por los trabajos físicos en tres semanas de pretemporada, resaltó la efectividad de los cambios tácticos del entrenador.

“Óscar cambió el sistema y nos dio resultado, porque llegó el gol y ganamos. Óscar sigue siendo el mismo, siempre con el mismo manejo, lo veo con muchas ganas, manejando bien a los jugadores y yo creo que eso nos va a dar grandes triunfos”, aseveró el vicepresidente de Alajuelense.

A Raúl Pinto le gustó lo que vio de Liga Deportiva Alajuelense en la Recopa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para él, volver a las raíces es muy importante. Ese discurso lo maneja desde hace tiempo, y ahora que está adentro, sigue convencido de eso.

“Me encanta ver a Álvaro Solano en el staff de la institución trabajando con los muchachos de liga menor, a Óscar Ramírez, a Marcelo Sarvas, a Javier Delgado. Volvimos a lo que queríamos, que eran las raíces rojinegras”, enfatizó.

Pero así a como cree que es vital que figuras de riñón rojinegro tengan su rol en puestos estratégicos en la institución, también está seguro de que el camino es la promoción de nuevos talentos.

“Ahora lo que está haciendo Óscar es elevar muchachos a la Primera División y eso nos da un fortalecimiento grande, porque esos muchachos tienen mucho futuro”, citó.

Raúl Pinto sobre Joel Campbell: ‘Había una indecisión’

Raúl Pinto también se refirió al caso de Joel Campbell y planteó el tema desde una perspectiva que quizás muchos no han contemplado, y es que el futbolista estaba inmerso en la incertidumbre.

“Hubo un tiempo en el que el mismo Campbell no sabía si iba a seguir en la Liga, había una indecisión y en ese momento, me imagino que el representante anduvo tocando puertas porque la Liga estaba asumiendo que él no iba a seguir”, comentó.

Sin embargo, todo cambió a partir de una conversación sincera entre el jugador, Óscar Ramírez y el gerente deportivo, Carlos Vela.

“Él llegó, se sentó, conversó con Óscar Ramírez, vio su interés y yo creo que vale la pena darle esa oportunidad, porque es un muy buen jugador y yo creo que nos puede dar mucho siempre y cuando Óscar lo tenga bien amarrado, socado y ojalá que nos dé lo que queremos”, afirmó Raúl Pinto.

En cuanto a la planilla, el dirigente coincidió con lo que han dicho Joseph Joseph, Carlos Vela y el propio Óscar Ramírez: “Hay mucho tiempo todavía”, en vista que el periodo de inscripciones cerrará el 18 de setiembre.

Alajuelense se estrenará en el Torneo de Apertura 2025 el domingo 27 de julio, a las 6 p. m. contra Sporting, en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

