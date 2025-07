Óscar Ramírez revela cuál es el título más importante para ganar

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, fue claro al manifestar cuál título es más importante para que el club lo lleve a sus vitrinas.

La Liga ganó la Recopa contra Herediano, pero debe competir en el torneo nacional, en la Copa Centroamericana de la Concacaf y en el Torneo de Copa.

El “Machillo” no tuvo dudas al señalar cuál es la prioridad de la Liga para este semestre, ganar la 31.

“Usted sabe que sí por todo lo que ha pasado. Usted le pregunta a la mayoría de los aficionados y le van a decir que el título nacional. Con tres semanas de trabajo este cetro es importante porque da para pensar en cosas buenas”, dijo Óscar ante la consulta de cuál título importa más, o cuál es prioridad.

“No es fácil, pero tenemos fe y con el nosotros por delante nos da chance”, opinó Óscar.

- ¿Cómo ve la planilla para arrancar el torneo?

- Hay un buen grupo y una buena mezcla entre jóvenes y experimentados. Hay muchachos de 18 años que actuaron y lo hacen de una forma, digamos solvente y esto nos da para pensar en el futuro lo que queremos. Es un inicio y a trabajar, creo que una de mis misiones es dejar un buen grupo base, que el club tenga cantera y Dios quiera que vengan más títulos.

- ¿Qué piensa de los jugadores que volvieron, porque estaban a préstamo?

- Estamos recuperando gente y dándole confianza. Es conveniente que ellos estén, hay que ver cómo hacemos el equipo más criollo, por decirlo así, sin desmerecer a los extranjeros y por ahí va la cosa.

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, dijo que no tenía en mente cuánto tiempo tenía de no ganar un cetro. Él decidió no dirigir durante varios años y recién volvió a la Liga. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- Cuánto significa para usted volver a ganar, son 12 años sin cetros. ¿Sintió que fue mucho tiempo?

- No lo tenía en mente, si me hablas de esto hace tres meses, te diría que no. Creo que más que todo estar ahí con los chiquillos (en el CAR), ver la ilusión en ellos, palparse uno en lo que ellos sienten y poder abrir ese camino, me ayudó a tomar la decisión de volver. Además, don Joseph, quien es una muy buena persona y el cariño que yo le tengo a la institución. En este momento soy el encargado y hacer el sacrificio para el bien, en la casa lo medité mucho para no quedarme sin hacer nada.

- ¿Cómo califica el partido ante Herediano?

- Fue un encuentro difícil, porque se juega una copa y solo tenemos tres semanas de trabajo, pero nos da buena confianza con los muchachos porque se practicaron cosas que veníamos trabajando. Lo que viene también va a ser muy difícil, pero importante ganar siempre.

- ¿Le llama la atención los refuerzos que han llegado a los otros equipos?

- Sí, va a ser un torneo muy apretado, un inicio bueno de cualquiera va a ser muy importante y puede dar una cierta ventaja. Hay que estar muy consciente, que todos los partidos van a ser muy importantes. Hay menos equipos y eso permite que alguno que tenga un crecimiento, pueda aprovecharlo. Para nosotros lo complejo es manejar los tres torneos, porque es un desgaste y por ejemplo en agosto se nos vienen como 10 partidos muy bravos y con poso espacio de recuperación.

- ¿Cómo está el tema con Joel?

- No solo él, con todos hemos hablado, que gestionar los grupos tiene su situación y debe prevalecer el nosotros, antes que el yo y eso ya se conversó. Quien esté con esa disposición tiene el espacio. Creo que hay un buen grupo y la misión es integrar a los más jóvenes.