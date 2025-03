Cartaginés vs. Alajuelense: Lo que debe saber del partido ‘clase A’ entre brumosos y la Liga

El Club Sport Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense protagonizan este domingo 16 de marzo un partido muy atractivo y de clase A — como se denomina a los juegos en los que se enfrentan los equipos tradicionales del fútbol nacional o los duelos de instancias definitivas ―, correspondiente a la jornada 13 del Torneo de Clausura 2025. El juego comenzará a las 11 a. m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en la Vieja Metrópoli.

Los brumosos vienen de una semana larga, que según Andrés Carevic, siempre le cae bien a su equipo; mientras que la Liga quedó con el sinsabor de que perfectamente podía haber hecho algo más en la serie contra Pumas, en una Copa de Campeones de Concacaf de la que ya se despidió.

Ambos clubes quieren y necesitan la victoria. Los blanquiazules llegan a este pulso con 17 unidades en 12 presentaciones; mientras que la Liga registra 24 puntos.

En su última aparición en el campeonato nacional, Cartaginés empató con Santos (1-1) y Alajuelense derrotó a Herediano de visita con remontada incluida (1-2).

Cartaginés espera una bonita cantidad de aficionados en el Estadio José Rafael "Fello" Meza para el juego contra Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

La Liga de Alexandre Guimaraes pretende mantenerse muy cerca del líder, Puntarenas FC, que la noche anterior venció a Pérez Zeledón (0-1) y llegó a 29 puntos. Precisamente, los del barco porteño se enfrentarán contra Alajuelense el sábado 22 de marzo en la esperada final del Torneo de Copa, en el Estadio Nacional.

Cartaginés lo que intentará es entrar en zona de clasificación, o al menos acercarse a ese propósito.

Según datos de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Cartaginés suma seis juegos como local sin vencer a Alajuelense y recuenta que los brumosos no triunfan en su casa ante la Liga desde la gran final de ida del Clausura 2022, con anotación de Jeikel Venegas.

En la primera vuelta, Liga Deportiva Alajuelense derrotó a Cartaginés con un gol de Alberto Toril en el Estadio Nacional. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

¿Dónde puedo ver el partido Cartaginés vs. Alajuelense? Copiado!

El juego entre Cartaginés y Alajuelense podrá observarlo en la pantalla de FUTV y de Canal 7. Recuerde que en este artículo de nacion.com encontrará primero la previa, luego las principales incidencias, y una vez que concluya el encuentro, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el pulso entre brumosos y rojinegros en Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Actual (107.1 FM).

Alexandre Guimaraes: ‘Va a ser un partido durísimo’ Copiado!

“El partido va a ser un partido durísimo, porque con costos vamos a tener 60 horas de recuperación, a una hora que es una hora también complicada de jugar, a las 11 a. m., pero que sabemos bien después de haber ganado el último partido que nos dio la posibilidad de estar ahí cerquita de Puntarenas y de Heredia.

“Y que no podemos ahora aflojar para nada. Debemos seguir recolectando puntos para mantenernos en la posición que estamos y llegar a la posición que queremos llegar, que es terminar en primer lugar”, opinó Alexandre Guimaraes. Aquí podrá leer más de lo analizado por el técnico rojinegro.

Alexandre Guimaraes habló antes del partido entre Alajuelense y Cartaginés

Alexandre Guimaraes sabe que este partido es muy importante para Liga Deportiva Alajuelense. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

¿Alajuelense llega golpeado en lo anímico? Así responde Andrés Carevic Copiado!

“No me baso por ese tema de lo que pasó con la Liga, que quedara eliminada de Concacaf, me baso en el presente. La Liga tiene jugadores extranjeros de jerarquía, de recorrido, nacionales también. Es fútbol y pasan las situaciones que pasan, pero no me enfoco en lo anímico de ellos, sino en lo futbolístico”, expresó Andrés Carevic. Aquí podrá leer el artículo completo con las declaraciones del entrenador de Cartaginés.

Andrés Carevic se topará de nuevo con Liga Deportiva Alajuelense. Por segunda vez dirigirá a Cartaginés contra los manudos. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Las entradas para el partido Cartaginés vs. Alajuelense Copiado!

Cartaginés informa que las entradas están a la venta en el propio Estadio José Rafael “Fello” Meza, así como por Internet, en cscartagines.com/boleteria y los precios van desde los ¢6.000 hasta los ¢20.000.

Recuerde que cada entrada permite el ingreso de una persona al estadio para la jornada seleccionada. El código QR generado llegará al correo electrónico y se puede utilizar una única vez.

El Club Sport Cartaginés indica que no se hace responsable por entradas que se extravíen, o se compartan con el fin de utilizarse más de lo permitido.

Este es el precio de las entradas para el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Cartaginés/Fotografía)

Los árbitros del partido Cartaginés vs. Alajuelense Copiado!

Hugo Cruz al centro, asistido por Danny Sojo y Diego Salazar. Cuarto árbitro: José Daniel Montero. VAR: Jesús Montero. AVAR: Rigo Prendas.

