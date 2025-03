¿Alajuelense llega golpeado al juego contra Cartaginés? Así piensa Andrés Carevic

Liga Deportiva Alajuelense visita a Cartaginés y Andrés Carevic tiene bien estudiados a los rojinegros, que acaban de quedar fuera de la Copa de Campeones de Concacaf. Quizás, el ánimo de los manudos hoy sea diferente. Sin embargo, eso es algo a lo que el técnico brumoso no le presta mayor atención.

“No me baso por ese tema de lo que pasó con la Liga, que quedara eliminada de Concacaf, me baso en el presente. La Liga tiene jugadores extranjeros de jerarquía, de recorrido, nacionales también. Es fútbol y pasan las situaciones que pasan, pero no me enfoco en lo anímico de ellos, sino en lo futbolístico”, afirmó Andrés Carevic.

El extécnico de la Liga y actual timonel de Cartaginés prefiere enfocar sus esfuerzos en qué es lo que tienen que plantear, la estrategia para poder ganar y cuidarse de algunas situaciones.

Andrés Carevic añadió que no se basa en la parte anímica porque está dentro del equipo para saber qué es lo que está pasando.

“Lo que yo valoro es los jugadores de jerarquía que tienen, cómo vienen en la Liga que están invictos, lo que ha hecho, sus patrones de juego. Y de ahí nosotros valorar cómo no vamos a defender y cómo tratar de atacar para poder hacer un buen partido, hacerle daño y poder ganar”, insistió.

El partido se vuelve importante para los dos equipos. La Liga registra 24 puntos en doce presentaciones; mientras que los brumosos contabilizan 17 unidades y requiere recortar distancia para entrar en zona de clasificación.

— Cuando a Saprissa lo eliminaron, casualmente le tocó jugar en el “Fello” Meza y a usted se le consultó lo mismo. ¿El desgaste físico de ellos es algo de ventaja para usted?

— Puede ser, pero bueno, también la Liga tiene un plantel amplio donde puede rotar a sus jugadores y a lo mejor puede venir con jugadores que no han tenido tantos minutos. Eso no lo sabemos, pero al final de cuentas yo no me enfoco en lo anímico, ni en lo físico, porque lo que valoro es la parte futbolística, la parte táctica, la parte estrategia.

”De lo que pueden hacer ellos, en qué nos tenemos que cuidar y qué tenemos que hacer nosotros, que yo siempre me baso en un alto porcentaje también en nuestro equipo, en qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos el balón y cuando no tenemos el balón. Entonces, creo que también como siempre hablo, de manera personal, las semanas largas siempre son importantes porque te permiten trabajar”.

— El rendimiento que tiene usted como entrenador desde que llegó a Costa Rica ante los equipos grandes o los rivales directos es superior al 50%. ¿Cuánto puede aportar esta estadística y qué tan importante es para Cartaginés ganarle a ese tipo de rivales en casa?

— Sinceramente, yo no me baso en estadísticas, sino que me baso siempre en el partido más importante que es ahora el día domingo, en la actualidad de cómo están los equipos. Siempre estos partidos son importantes para seguir sumando en la tabla y por un tema también de nuestra confianza, entonces es seguir con lo que venimos trabajando.

”A lo mejor para que el equipo esté un poco más a tope, o en lo que uno pretende, es poder finalizar mejor la jugada, la antesala, tener más contundencia, porque creo que a nivel funcionamiento de estructura el equipo ha estado y defensivamente también.

”Nos hace falta ese pasito para poder que el equipo ya se vea muy difícil de enfrentar, donde la contundencia o en la antesala de la contundencia nosotros podamos ser mucho más eficaces”.

— ¿Qué pasará en la portería? ¿Kevin Briceño puede volver?

— No hago mucho tema del caso, yo no me baso acá por si hay errores puntuales o algo. Me baso en estrategia de juego y también me baso en la estrategia de minutos de menores. Entonces, Darién Hidalgo lo ha hecho bien, Kevin también ha tenido muy buenas ocasiones.

”Lo que buscamos también es mantener ese alto rendimiento, como lo ha tenido en varios partidos y tomaremos la decisión para el domingo, que sea lo mejor para el equipo”.

— Cartaginés ha estado con falta de gol en estos últimos partidos. ¿Cómo ha sido la preparación del equipo?

— Nosotros trabajamos de manera integral. Hacemos énfasis en lo que hacemos bien y hacemos énfasis en lo que podemos mejorar. Las tareas que estamos desarrollando es exactamente para poder presentarle a los jugadores tareas donde realmente se vean involucrados en esa parte de antesala de ejecución, en la de finalización; pero como lo comenté, uno hace ejercicios para eso, pero después está el rival y está la toma de decisión del jugador.

”Uno presenta situaciones que se pueden dar si es rematar al arco, si es filtrar el balón, si es tirar una pared, si es gambetear, si es por fuera y tirar un centro. Nosotros siempre tratamos de que sucedan esas cosas para que el día del partido, el jugador tenga una herramienta más para tomar una mejor decisión”.

— ¿En qué enfatizó más en esta semana larga?

— Nosotros siempre planteamos y estructuramos una semana tipo y bueno, nos basamos en lo que nosotros valoramos que son cosas prioritarias. De igual manera hacemos entrenamientos generales que nos sirven para el tema de la carga física y para el tema general del equipo. Después, damos prioridad en este caso, a la antesala de una ejecución, la finalización, y después, también están los subobjetivos.

”Porque después te enfocas si hay algunos ajustes defensivos, cómo se va a plantear el partido, trabajar en lo táctico, la estrategia de juego, cómo nos podemos defender, cómo atacar, pero también damos prioridad a lo que nosotros vamos valorando que el equipo necesita, no solo en lo que hacemos bien, sino también en lo que no puede faltar para poder seguir trabajando y mejorando en algunos detalles”.

— ¿Cómo interpretar que todos los partidos que ha perdido Cartaginés ha sido por 1-0 que ningún club le ha hecho dos goles al equipo y que no esté más adelante en la tabla?

— Creo que lo habíamos comentado, creo que hemos perdido los partidos no siendo inferior al rival. Por eso, a veces la molestia de todos nosotros de no haber sumado sin ser inferiores, si no que a veces, hay partidos en los que fuimos muy parejos y otros en los que fuimos superiores y al final de cuentas se terminó perdiendo. El equipo se ha comportado bien.

”Hemos cometido algunos errores muy puntuales, que nos han costado los puntos, pero también quiero felicitar a todo el equipo en la parte defensiva, porque todo el mundo hace el esfuerzo para poder defender nuestra portería; porque no solo son los defensores, sino es todo el equipo. Entonces, a eso le hago mucho énfasis y también felicitar a los jugadores.

”Lo otro es ser más contundentes a la hora de tomar decisiones en la antesala de ejecución, ser más precisos, tomar una mejor decisión porque si tenemos 4 o 5 opciones claras, tengamos 10 opciones. A lo mejor eso te eleva un poco el nivel de posibilidades de concretar más goles de lo que realmente habíamos concretado”.

— Viene convocatoria de Selección Nacional y algunos jugadores de Cartaginés han destacado, como José Luis Quirós, Cristopher Núñez y Kenyel Michel. ¿Debería haber jugadores de Cartaginés convocados?

— No soy el que decide, pero yo valoro el día a día de trabajo de cada uno de nuestros jugadores, y seguramente que también lo han reflejado en los partidos, y seguramente el técnico valorará sus necesidades. A lo mejor hay jugadores que pueden tener un buen nivel, pero no tiene cupo para llevar a ese jugador, no solo de nuestro club, sino de los demás clubes.

”Eso también depende mucho de las características que tome el entrenador de la Selección, en este caso Miguel Herrera, que necesita para que él pueda formar su estrategia, su táctica, con las características que él pretende”.

— Cartaginés no le gana a la Liga en el “Fello” Meza desde la gran final de julio de 2022. ¿La parte anímica la ha priorizando un poco más para ver si logra romper esa racha que tiene el equipo sin vencer a Alajuelense?

— Son estadísticas, la verdad que no sabía, pero no se habló de ese tema. Me enfoco en cada partido que es el más importante, que es ahora el domingo contra la Liga. Independientemente de la estadística nos enfocamos en que tenemos que hacer una buena estrategia, que hay que ser un equipo intenso, que hay que trabajar bien el partido.

”No va a ser fácil, va a ser un partido complicado porque es un buen plantel, con buenos jugadores y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo y plantear bien el partido para poder ganarlo”.

