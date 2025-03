Joel Campbell habla de frente sobre las críticas por su rendimiento y lo que viene para Alajuelense

Joel Campbell evitó entrar en polémicas y procuró no morder ningún anzuelo, al conversar con la prensa por primera vez desde su regreso a Liga Deportiva Alajuelense.

Joel Campbell habló por primera vez con los medios de comunicación luego de su regreso a Liga Deportiva Alajuelense y lo hizo después de que los rojinegros se despidieron de la Copa de Campeones de Concacaf.

Las consultas sobre las críticas por su rendimiento no podían faltar, porque hoy no se ve como el Joel que el liguismo espera y muchos aficionados lo cuestionan, más que todo en redes sociales.

El 12 de Alajuelense no tuvo problemas en responder, pero no mordió ningún anzuelo, y dijo que él siempre lo ha tomado de manera tranquila, porque es muy respetuoso de la opinión ajena.

“Yo en eso no me puedo meter, cada persona tiene su opinión, es respetable. Todo el mundo ve el fútbol de diferentes maneras y yo siempre voy a respetar a la afición, con todo lo que ellos quieran decir. El fútbol es así, hoy te aplauden, mañana te pueden silbar y es parte del fútbol.

”Nunca de mi boca va a salir algo despectivo o negativo en contra de la afición, estuvieron apoyando al equipo, que es lo importante, al máximo, y hay que seguir hacia adelante, con humildad, con trabajo, que los resultados siempre llegan”, afirmó Joel Campbell.

En cuanto a su nivel, aseguró que él siempre trata de dar lo mejor y que obviamente, él siempre desea jugar, como ocurre con todos sus compañeros; pero la realidad es que solo juegan once y hay que apoyar, ya sea de titular, de suplente, o fuera de lista.

Hoy pareciera tener un rol diferente, porque desde su retorno a la Liga, ya fuese en campeonato nacional, o en lo que fue la Copa de Campeones de Concacaf, no ha sido titular.

“Esto es fútbol y yo creo que hay que acostumbrarse a todo, hay que luchar también y pelear por el puesto; pero todos luchamos, todos intentamos ser titulares y el profesor al final escoge a sus once jugadores. Los demás tenemos que intentar ayudar al equipo, donde nos toque apoyar. Lo importante es que Liga Deportiva Alajuelense gane el torneo y que esta afición pueda recibir esta alegría que tanto se merece”, manifestó.

Al consultársele si está al 100%, Campbell primero dijo que siempre se siente al 100, al igual que siempre se siento feliz, contento. También mencionó ser un bendecido del Señor por poder practicar el deporte que ama y que particularmente, nunca estando bien, mal o regular ha dicho que está al 100, al 50, o al 20, porque todos los partidos son diferentes.

Joel Campbell ingresó de cambio en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pumas. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Entonces, yo estoy contento de estar en esta institución tan grande, de poder jugar al fútbol y que la afición tenga su propia opinión, yo soy respetuoso. Yo no voy a caer en esas preguntas que me quieren hacer para echarme a la afición en contra, porque eso no va a pasar”, exteriorizó.

Joel Campbell dice lo que piensa de las críticas en su contra

Joel Campbell tiene claro dónde se le fue la serie a Alajuelense

Al hablar del partido propiamente, Joel Campbell mencionó que a pesar del sinsabor por la eliminación se sentía contento por el trabajo, por el esfuerzo que hizo el equipo durante los 90 minutos contra Pumas.

También aprovechó para agradecerle al liguismo que se hizo presente, que se sintió y que apoyó de principio a fin.

“Lastimosamente en estas series, el gol de visita es muy importante y en el primer patido creo que ese fue nuestro déficit, el no poder marcar un gol que nos da esa tranquilidad de saber que se puede ir al ataque y que si te meten un gol, se puede seguir; pero al no anotar allá y si nos metían un gol aquí, era muy difícil levantar la serie”, analizó.

Sin embargo, consideró que “el equipo estuvo excelente”, porque desde el primer minuto llevó el peso del partido, atacó, defendió bien y que lastimosamente, en esa llegada, se fue el partido, con la anotación de Leonardo Suárez.

Joel Campbell hoy parece tener un rol diferente en Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Alajuelense puede competir si fuera al Mundial de Clubes? La Liga reclama su derecho de participar en esa cita y según Joel Campbell, el fútbol es algo que no se puede predecir.

“Ojalá y se pueda dar, al final eso es un tema más de la parte gerencial. Nosotros tenemos que enfocarnos en la parte deportiva y ahora nuestro foco principal es el torneo nacional, que es lo que este equipo le debe a la afición y esperamos saldar esa deuda en este semestre”, comentó.

Reiteró que en el camerino rojinegro se sienten dolidos por no poder sacar la serie, pero conscientes de que el equipo hizo un grandísimo partido, llevando el peso del juego y que no se puede omitir que Pumas es un excelente rival, nada fácil.

Según Joel Campbell, esta experiencia en Concachampions le hizo ver a Alajuelense que jugando de esa forma, con esa actitud, con esas ganas y con el estadio así como estaba, es la línea a seguir; porque si continúan por ese camino pueden llegar al primer lugar en el torneo nacional y luego ir en busca de ese título que tanto añoran.

En términos generales, a Alajuelense, Herediano y Saprissa les pasó algo similar en esta Copa de Campeones de Concacaf. ¿Qué falta? ¿Se puede competir?

Joel Campbell indicó que al final es algo difícil de explicar, pero a la vez fácil, porque se sintetiza en brechas muy grandes en la parte estructural del campeonato y en la posibilidad de los equipos mexicanos y estadounidenses de contratar a los mejores jugadores.

“Obviamente que hay una brecha grande en la parte económica a nivel de México, Estados Unidos y Costa Rica, entonces esa parte es la que se diferencia. Los estadios, la forma del torneo, muchas cosas que al final influyen, pero creo que los equipos nacionales con todo y esas cosas han competido.

”Se ha intentado dejar la cara de Costa Rica lo más alto posible. Creo que en nuestro caso, Alajuelense compitió al alto nivel, demostró y lastimosamente no se nos dio el resultado para pasar de ronda”, concluyó Joel Campbell.

