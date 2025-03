Alberto Toril: ‘No he visto que me critiquen’

El lamento de Alberto Toril cuando falló una opción clara frente al marco ante Pumas provocó la misma reacción entre los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense. Nadie podía creer cómo ese chance que estaba para más acabó con la pelota en las gradas; pero a la vez, el atacante español no se desespera.

“Soy delantero, sé que vivo de los goles, tengo rachas mejores y rachas peores, pero con la mente fría, tranquila, en seguir trabajando y estoy seguro de que los goles van a llegar”, aseguró Alberto Toril.

La falta de gol que padece el equipo desata cuestionamientos y él no es exento a eso, porque el atacante titular de Alexandre Guimaraes no se ve tan preciso en este momento.

“No he visto que me critiquen la verdad, no estoy atento a eso. No sé si tengo críticas en mi contra; si las tengo, siempre intento dar lo mejor de mí y al final me toca aislarme de eso. El fútbol está dentro de la cancha, no en los que opinan fuera y concentrado en lo mío”, respondió.

Eso sí, Alberto Toril es consciente de que la Liga necesita mejorar esa puntería y afirma que son cosas que están trabajando, porque al final, deben ser contundentes tanto ofensiva como defensivamente.

“Sabemos que estamos haciendo un volumen de juego muy bueno, muy importante y estamos seguros de que los goles van a llegar. Hay que levantar cabeza, pasar página, porque sabemos que para nosotros lo más importante es el torneo local”, opinó.

También lamentó que Alajuelense no pudiera superar el emparejamiento contra Pumas en la Copa de Campeones de Concacaf, porque querían llegar lo más lejos posible.

“Pero le queremos dar mucha importancia al torneo local, porque queremos conseguir la 31 ya y ahora a enfocarnos en lo que viene, que creo que es muy importante. No hay tiempo para lamentarse, ni para pensar en lo que ha pasado en el pasado; a pensar en el presente y en el futuro, porque es lo más importante para nosotros y con la mente puesta en Cartaginés”, destacó.

En seis partidos, Alajuelense ha hecho cuatro goles. Ese dato cree que hay que verlo desde diferentes aristas, porque cuando empezó el Torneo de Clausura 2025, la Liga metió nueve goles en dos partidos.

“Ahora no somos los peores ni antes éramos los mejores. Son cosas de fútbol, intentamos mejorar siempre y estoy seguro de que los goles van a llegar”, insistió Alberto Toril.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pumas se calentó en un momento determinado. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En cuanto a Concachampions, el español afirma que la Liga se fue con dignidad, porque compitió bastante bien, como debía hacerlo.

“Hemos estado en la serie hasta que nos meten el gol que nos mata, porque el gol de visita vale doble y nos ha matado psicológicamente, pero hemos competido muy bien. Nos ha faltado contudencia en las áreas, pero hemos competido bien. Ahora a levantar cabeza, no hay tiempo para lamentarse y a seguir en el torneo nacional”, apuntó Alberto Toril.

Alajuelense cambia el chip y el domingo 16 de marzo visitará a Cartaginés, a las 11 a. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza. Después de eso, el 22 de marzo jugará la final del Torneo de Copa contra Puntarenas FC, en el Estadio Nacional.

