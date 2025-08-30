Un quisquilloso Óscar Ramírez no quiso revelar secretos previo al clásico: ‘Mejor dejémoslo ahí’

Óscar “Macho” Ramírez tiene muy claro que el fútbol en Costa Rica es muy emotivo y que los clásicos entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense lo reflejan.

“La parte emotiva siempre juega, nos toca de visita y hay que saber manejar eso, que podemos emplearlo a favor y que no se nos venga en contra.

”Es muy importante para nosotros estar bien en la parte de la cabeza, concentrados en lo que tenemos que hacer y ojalá saber golpear para apaciguar el tema emotivo", afirmó Óscar “Macho” Ramírez en la conferencia previa al clásico de este sábado.

- ¿Qué fortaleza le ve a Saprissa que cuando entra en desesperación usa a Kendall Waston de 9?

- Ahí entraríamos en cuestiones tácticas, hay algunas que me las voy a guardar. Hace unos días jugábamos finales, eran partidos al límite donde había que emplear cualquier situación, con Kendall hasta yo lo hice en la calificación para el Mundial del 2018, yo lo utilicé también.

”Creo que Jeaustin lo había utilizado. Es una herramienta que ante situaciones al límite, pues es muy utilizable. En este momento no sé si lo va a usar, ojalá que si lo va a usar sea porque vamos ganando nosotros.

”Vladimir está asumiendo un equipo que él ya tuvo, que tiene su base y lo conoce, creo que en los momentos de ellos en el balón parado es de cuidado, ahora hay nuevos jugadores, con nueva manera de moverse.

”Vladimir está empezando, pero sí tiene la parte de aceptación del camerino, que eso se ve en los muchachos que ya los tuvo él. Es que si me pongo a hablar de táctica, me ponen ya en muchas situaciones, mejor dejémoslo ahí (ríe)”.

Óscar Ramírez cree ya es hora de que Liga Deportiva Alajuelense acabe con una racha sin victorias en el Estadio Ricardo Saprissa. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

- ¿Cómo ha planificado este clásico nacional?

¡Caramba! Pues rápido, pasó esto de Antigua e inmediatamente estamos con el clásico. Dos días pensando en todo lo que tenemos a favor, analizando también mucho a Saprissa, con Vladimir Quesada, que viene con propuesta diferente, y viendo lo nuestro. Entonces ha sido pues intenso, en la parte de conocimiento. En cuanto al plantel, tratando de recuperar gente en el sentido físico.

”Ha sido un gran trajín, ya por dicha se termina agosto y descansar un poquito para agarrar otra vez fuerzas. El cierre de mes es muy importante y es contra Saprissa, que con Vladimir es diferente”.

- El último clásico se jugó en el Morera y la Liga lo ganó, pero hace ya bastantes años les ha costado ganar en Tibás. ¿Cómo lo afronta, sabiendo que a nivel estadístico no está a favor de ustedes?

- Creo que son rachas, uno las tuvo como jugador también y hay momentos en que se hacen rachas que cuesta salir por lo general de eso, pero que entre más pasa, más cerca está de romperse. Creo que en el último partido estuvimos cerca de poder romper esa racha y estamos con la esperanza de poderlo realizar.

”Creo que va a ser un partido bueno, con Vladimir hay una propuesta diferente, más futbolística en el sentido de la movilidad, muy interesante. Y creo que nosotros andamos por ahí, pero va a ser un partido de eso y siempre ser más efectivos”.

- Continúa rotando a los delanteros. ¿Qué ha visualizado para ver si encuentra estabilidad en ese puesto?

- Sí, tal vez, sí la estabilidad, pero yo siempre he tenido esa parte no de improvisar, sino de buscar un punto débil del rival, y si tengo algún muchacho que cumpla la característica, pues lo hago. Por ejemplo, en la Recopa usamos a Anthony Hernández por la velocidad, porque los defensas de Heredia no tenían una velocidad por la altura, les es más difícil para controlar un tipo así.

”Hay partidos para muchachos que sí, se precisa más el desborde. Siempre me ha interesado un jugador del tipo Alejandro Alpízar, que en espacios cortos se fabricaban el gol. Entonces siempre buscar esa parte, tener características, variables para determinados momentos que uno quiere emplear.

”Aquí lo he hecho ya, de buscar esa cualidad para tener protagonismo. Por ejemplo, el tema Joel, ponerlo ahí muchas veces para los defensas es difícil cuando no tienen referencia, y él sabe salir a medio campo y hacer la diferencia, entonces venir con balón dominado, es difícil para los defensas”.

