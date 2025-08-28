La afición de Saprissa se olvida del lamento y apunta contra Alajuelense

Aquello de que el fútbol da revanchas se le puede hacer realidad al Deportivo Saprissa en un abrir y cerrar de ojos.

Los morados están golpeados tras quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El fútbol le presenta a los tibaseños la opción de aliviar un poco la debacle internacional si derrotan a su mayor enemigo en el campeonato nacional: Alajuelense.

Saprissa recibe el próximo sábado, a las 8 p.m., a los rojinegros en el primer clásico de la temporada y, sin duda, está obligado a lavarse la cara, a triunfar para quitarse el sabor amargo que le dejó el fracaso en la Copa Centroamericana.

Los aficionados del club desean la victoria y así lo dejaron claro en el sondeo efectuado por La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace).

A los seguidores saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo cree que le va a ir a Saprissa el sábado en el clásico contra Alajuelense?

Las opciones de respuesta fueron: Saprissa golea, Saprissa gana por la mínima, Saprissa pierde, Saprissa empata, Saprissa gana por dos goles de diferencia, o a Saprissa lo golean.

En el sondeo participaron 1.382 personas. De ellas, 573 (41%) consideraron que Saprissa golea; 350 (25%) opinaron que Saprissa gana por la mínima; 168 (12%) señalaron que Saprissa pierde; 121 (9%) que Saprissa empata; 90 (7%) creyeron que Saprissa gana por dos goles de diferencia, y 80 (6%) indicaron que a Saprissa lo golean.

Así respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nacion Saprissa. (captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Estamos debiendo, yo estoy debiendo y quiero que nos levantemos de esto. Haber quedado eliminados en el certamen internacional nos duele demasiado, porque queríamos avanzar, darnos una alegría y dársela a la afición”, dijo Marvin Loría.

Loría añadió que el club siempre debe estar presente en todo y que deben hacer lo máximo por pelear por lo único que les queda: el título nacional.

“Hay que luchar por ese cetro, es lo único a lo que tenemos opción, y duele decir eso, porque Saprissa debe ganar todo. Hay que reivindicarnos, viene el clásico y no hay otra que ganar. Nosotros somos los primeros en querer los tres puntos”, opinó Marvin.

El Deportivo Saprissa está obligado a superar el trago amargo contra Motagua. La afición pide la victoria el sábado contra Alajuelense. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Joseph Mora, lateral izquierdo de los morados, señaló que deben ser valientes, levantarse y revisar qué no han hecho bien.

“Saprissa nunca tiene que renunciar a nada, por más que estemos en un momento difícil. Si nos queda pelear por el título nacional, no vamos a renunciar. Saprissa siempre debe pensar en ser mejor, corregir y salir de este instante complicado que nos dejó fuera de la copa internacional”, indicó Mora.

Joseph agregó que deben dar lo necesario para enderezar el rumbo y alzar la copa.

“Se perdió un objetivo, pero el norte es ser campeones. Hay que seguir, así es la vida y Saprissa está acostumbrado a levantarse y ser fuerte. Duele haber quedado eliminados, pero hay que ponerle el pecho a lo que venga”, expresó Joseph Mora.

El lateral insistió en que no se pueden quedar hundidos en la derrota. Para él, con lamentarse no se llega a la victoria y aseguró que lucharán con tal de regresar al triunfo el sábado contra Alajuelense.

