Saprissa celebra una gran noticia sobre Kenay Myrie

El lateral derecho morado destaca en una prestigiosa lista internacional

Por Milton Montenegro

En el Deportivo Saprissa están más que orgullosos de Kenay Myrie, no solo por su buen nivel futbolístico, sino también porque creen que pronto podría dar el salto al mercado internacional y, además, por haber recibido un importante reconocimiento.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

