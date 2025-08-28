Saprissa celebra una gran noticia sobre Kenay Myrie

En el Deportivo Saprissa están más que orgullosos de Kenay Myrie, no solo por su buen nivel futbolístico, sino también porque creen que pronto podría dar el salto al mercado internacional y, además, por haber recibido un importante reconocimiento.

En su página en internet, los morados destacan que se trata de un nombramiento histórico, ya que el lateral derecho fue incluido en la prestigiosa lista del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), que evalúa a los mejores jugadores menores de 20 años a nivel mundial en 2025.

“La distinción cobra especial relevancia al convertir a Myrie en el único representante de un club centroamericano que figura entre los 200 mejores talentos jóvenes del fútbol mundial, posicionando al Deportivo Saprissa como referente en la formación de promesas en la región”, resaltó la institución tibaseña.

La lista está encabezada por Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos del FC Barcelona, lo que consolida el prestigio del estudio, que también reconoce a figuras emergentes como Franco Mastantuono, del Real Madrid; Jobe Bellingham, del Borussia Dortmund; y Warren Zaire-Emery, del Paris Saint-Germain.

El ranking del CIES utiliza una metodología rigurosa que combina dos indicadores fundamentales: un índice de rendimiento calculado exclusivamente con datos recopilados por Impect (su socio especializado en análisis deportivo), y un índice de experiencia que considera los minutos jugados, ponderados de acuerdo con el nivel de los partidos disputados.

Esta evaluación integral permite identificar no solo el talento puro, sino también la capacidad de los jóvenes futbolistas para competir en el más alto nivel del fútbol profesional.

Kenay Myrie, lateral del Deportivo Saprissa, ha sido constante en su juego y es pieza clave de los morados. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

En total,48 ligas están representadas en el “top 200”. Los tres jugadores más jóvenes de la lista son el mexicano Gilberto Mora (Club Tijuana), el polaco Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) y el serbio Vasilije Novičić (IMT Belgrade).