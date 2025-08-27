La reacción de Kendall Waston ante la posibilidad de una ‘limpia’ de jugadores en Saprissa

En Saprissa nuevamente están cabizbajos, con una deuda enorme a nivel internacional. Sin ideas para pelear, los morados fueron presa fácil de la aplicación y el sistema del Motagua de Honduras, que los dejó fuera de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los morados quedaron eliminados de este certamen en cuartos de final en las últimas dos ediciones y ahora ni siquiera avanzaron de la primera fase.

Con la eliminación, a los tibaseños se les esfumó toda posibilidad de clasificar a la siguiente Copa de Campeones de la Concacaf.

Ante el primer traspié en el torneo, la semana pasada, con la derrota 0-1 contra el CAI de Panamá, la dirigencia tomó la medida de destituir a Paulo César Wanchope como técnico del plantel. En su lugar llegó Vladimir Quesada, quien no logró el objetivo, aunque, claro, apenas tuvo dos entrenamientos al frente del equipo.

La pregunta es a quién deben señalar ahora: ¿a aquellos jugadores que han mostrado un pobre rendimiento? Los futbolistas son los apuntados y, en la zona mixta, luego del partido frente al Motagua, a Kendall Waston se le consultó si debe haber una limpieza en la planilla saprissista.

“Es normal, porque cuando no hay resultados, usted busca la manera de que se den. Lo hemos visto en otros equipos, inclusive aquí, para no hablar de otros; cuando usted no es campeón, el árbol se mueve”, dijo Kendall.

Waston agregó que la única manera de conservar estabilidad es siendo campeón.

Kendall Waston sobre salida de jugadores

“Si no, cada quien tiene que asumir. Aquí, creo yo, nadie tiene un contrato de por vida y todos estamos anuentes a eso”, manifestó Kendall, quien expresó estar afectado por la eliminación contra el Motagua.

“Estoy dolido por no avanzar, es un sentimiento de duelo, un sentimiento muy triste, pero si mañana Dios nos da la oportunidad de levantarnos, tenemos que salir a luchar por lo que viene”, expresó Kendall.

Kendall Waston dijo que no les queda otra que tratar de superar el trago amargo de la Concacaf, lo antes posible. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el defensa, en el juego frente a los catrachos hubo actitud, pero les faltó encontrar la forma de llegar al gol.

“Ojalá que lo efectuado en la cancha se vea reflejado con buenos resultados, con goles, con el fútbol vistoso que el saprissismo quiere y que nosotros también deseamos. Queremos levantarnos y pasar esta amargura lo antes posible”, destacó Kendall.

Y lo antes posible para los morados se presenta el próximo sábado a las 8 p.m., en el Estadio Ricardo Saprissa, con el primer clásico de la campaña contra Alajuelense.

“No podemos pensar que vamos a ir poco a poco, hay que luchar ya, con lo inmediato”, dijo Kendall, quien espera que, con un triunfo frente a los rojinegros, logren quitarse, al menos un poco, el mal sabor de boca que les dejó una nueva eliminación en la Copa Centroamericana.

