Puro Deporte

La reacción de Kendall Waston ante la posibilidad de una ‘limpia’ de jugadores en Saprissa

Los morados hicieron el papelón en la Copa Centroamericana de la Concacaf

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

En Saprissa nuevamente están cabizbajos, con una deuda enorme a nivel internacional. Sin ideas para pelear, los morados fueron presa fácil de la aplicación y el sistema del Motagua de Honduras, que los dejó fuera de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaKendall Waston
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.