Kendall Waston le manda recado a Alajuelense en medio de la tormenta del Saprissa

Los jugadores del Saprissa conversaron al final del partido ante Motagua.

Kendall Waston, zaguero y capitán del Saprissa, mandó un mensaje al archirrival Alajuelense luego del fracaso que vivió la S en la Copa Centroamericana.

Después del empate 0 a 0 contra Motagua, resultado que dejó a los tibaseños fuera de los cuartos de final del certamen, el defensor manifestó que él no le llamaría crisis a lo que se vive en el Monstruo.

“Si se le llamara crisis acá imagínese qué sería lo del otro equipo que no ha sido campeón en no sé cuantos años que le llevamos mucha ventaja acá”, dijo Waston.

Luego, el comunicador de Teletica Radio, Eduardo Castillo, le repreguntó: “Kendall, ese rival del que hablas viene el sábado para acá y es Alajuelense... ¿Cómo invitar a la afición a que venga después de esto?”

Waston mencionó sentirse confiado que la afición llegará al estadio, el próximo sábado a las 8 p. m.

“Es sumamente molesto y entendible que ellos piensen en no venir al clásico, pero yo creo mucho en el saprissismo, en el amor hacia el equipo. Nosotros en la cancha tenemos que darles más para que vengan al estadio. Ellos van a venir... Los que vengan serán los fieles”, aseguró.

Waston aprovechó para dar a conocer que él no cree que el campeonato nacional sea una forma de reinvindicarse ante el fracaso internacional.

“Es aparte, aunque seamos campeones en diciembre, esto estará presente hasta que se borre y se gane. El saprissista nunca estará satisfecho, entonces es normal y está bien la exigencia”, finalizó.

Saprissa no estará en la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf.