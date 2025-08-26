Saprissa vs. Motagua: morados buscan la clasificación en Concacaf, transmisión exclusiva solo por una aplicación

Es uno de los partidos más atractivos de la Copa Centroamericana de la Concacaf y se jugará en el Estadio Ricardo Saprissa. Los morados se disputan el boleto a los cuartos de final del torneo contra el “Ciclón Azul” de Honduras, el Motagua.

¿Dónde verlo?

Motagua llega a este compromiso como líder del Grupo C con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate, situación que lo coloca con la clasificación prácticamente en sus manos. Un triunfo o incluso un empate le bastarían para asegurar su pase a los cuartos de final sin depender de otros resultados. Por su parte, Saprissa ocupa el tercer lugar con 6 unidades, empatado con el Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá, aunque en desventaja por la diferencia de goles. Esto obliga al cuadro morado a ganar frente a su afición para mantener vivas sus opciones de clasificación. Con la victoria, Saprissa no solo avanzaría a cuartos de final, sino que se apoderaría del primer lugar del grupo con 9 puntos. El partido será a las 8 p.m. y solo se transmitirá por la aplicación de pago Disney+.

Bajas de Saprissa

Saprissa tendrá las bajas de los argentinos Mariano Torres y Nicolás Delgadillo.

“Mariano no puede estar en el partido y no voy a hacer la respuesta más grande. Quisiera que todos estuvieran al 100%. Mariano es un gran profesional y todavía tiene bastante inflamación en su tobillo. Hemos decidido que repose, a ver si la inflamación baja y podemos tenerlo en cuenta para el fin de semana”, dijo Vladimir Quesada, técnico de los morados. Sobre Delgadillo, Quesada indicó que ha estado con trabajo diferenciado y no lo requerirá, como tampoco es probable que jueguen David Guzmán y Deyver Vega, quienes también trabajaron aparte del grupo, además de Óscar Duarte, quien recién se unió a los entrenamientos.

Por la revancha

“Será un encuentro muy equilibrado, igualado, se pueden presentar diferentes contextos, pero nosotros desde el inicio vamos a tratar de garantizar la participación en cuartos de final, y la mejor forma de hacerlo es salir a ganar”, afirmó Javier López, técnico español del Motagua, quien el año pasado, dirigiendo a Antigua de Guatemala, derrotó a Saprissa y a Vladimir Quesada 0-3 en el Estadio Ricardo Saprissa, eliminándolos de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Vladimir Quesada y el español Javier López, ya se enfrentaron en la Copa Centroamericana. López dirigía a Antigua de Guatemala, que venció 0-3 al Deportivo Saprissa. (Mayela López)

El balance

La Concacaf informó que Saprissa y Motagua se verán las caras por tercera vez en la historia de la Copa Centroamericana, con ventaja para el conjunto morado, que registra una victoria y un empate. El primer duelo se disputó el 25 de octubre de 2023, correspondiente a la ida del Play-In para la Concacaf Copa de Campeones 2024, en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. El marcador fue un vibrante empate 2-2. Agustín Auzmendi firmó un doblete para las “Águilas Azules”, mientras que Michaell Chirinos y Warren Madrigal marcaron por el cuadro visitante.

La última vez que el Deportivo Saprissa enfrentó al Motagua en su estadio, fue hace un año y nueve meses. Los nacionales golearon 4-0. (Rafael Pacheco Granados)

Dominio de Saprissa

La revancha tuvo lugar el 1 de noviembre de 2023 en el Estadio Ricardo Saprissa, donde el equipo costarricense se impuso con una contundente goleada 4-0. Ariel Rodríguez y Kendall Waston anotaron de cabeza, a lo que se sumaron los goles de Orlando Sinclair y Luis Paradela. A nivel histórico, ambos clubes se han enfrentado en 19 ocasiones, con un claro dominio del conjunto morado, que acumula 11 victorias frente a solo una de Motagua, además de 7 empates. Entre los duelos más destacados figuran dos finales: la de la Copa Interclubes 2007, ganada por Motagua 1-0 con gol de Josimar Nascimento —único título internacional del “Ciclón”—, y la de la Scotiabank Liga Concacaf 2019, decidida en el partido de ida con un gol de Johan Venegas el 7 de noviembre en San José. El juego de vuelta finalizó 0-0 en Tegucigalpa, el 26 de noviembre.

