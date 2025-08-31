Actualidad rojinegra

Audio de Washington Ortega en la intimidad del camerino encendió a Alajuelense y se vuelve viral

Escuche las emotivas palabras de Washington Ortega antes del clásico que acabó con un triunfo de Liga Deportiva Alajuelense en la casa de Saprissa

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense difundió un audio de Washington Ortega en la intimidad del camerino rojinegro, en el Estadio Ricardo Saprissa, antes de que comenzara el clásico 361 de la historia que culminó con un triunfo de los rojinegros por 0-1 con un gol de Anthony Hernández.








Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

