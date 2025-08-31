Audio de Washington Ortega en la intimidad del camerino encendió a Alajuelense y se vuelve viral

Liga Deportiva Alajuelense difundió un audio de Washington Ortega en la intimidad del camerino rojinegro, en el Estadio Ricardo Saprissa, antes de que comenzara el clásico 361 de la historia que culminó con un triunfo de los rojinegros por 0-1 con un gol de Anthony Hernández.

El mensaje del arquero uruguayo fue claro y conciso, motivando a sus compañeros a ir en busca de lo que tanto querían, por ellos, por sus familias; pero principalmente por toda esa afición rojinegra que a pesar de los golpes, está ahí con el equipo.

LEA MÁS: Vea el gol de Alajuelense que dejó en silencio la Cueva

Clásico es clásico y en la Liga sabían que mucho pasaba por el convencimiento, de ir a jugar sin temores. Para eso, la voz de los líderes resulta vital.

Y justo ahí es donde Washington Ortega alzó la voz con estas palabras que podrá leerlas a continuación, pero que también puede escucharlas, y de paso ver la repetición del gol de Anthony Hernández.

Washington Ortega fue un punto alto de Liga Deportiva Alajuelense en el clásico. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Hoy no se nos puede escapar, hoy tenemos que ganar, pero tenemos que dejar la vida. Me quiero ir a mi casa, a hablar con mi viejo que está en el cielo y dedicarle el triunfo, pero con ustedes hermanos, quiero hacer historia, pero siéntanlo”, expresó Washington Ortega en ese instante.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez festeja al ver a Alajuelense quitarse una racha de encima en Tibás

... 𝖾𝗇 𝗅𝖺 𝖼𝖺𝗇𝖼𝗁𝖺, 𝗅𝖺 𝗏𝗂𝖽𝖺 𝗌𝖾 𝖽𝖺.



¡Buenos días, manudos(as)! ❤️🖤 pic.twitter.com/CFKXKVZHsM — Alajuelense (@ldacr) August 31, 2025

Los jugadores de Alajuelense prestaban atención a sus palabras y tras ese mensaje, ahí mismo se escucha la reacción que tuvieron, motivados para salir al terreno de juego con la voluntad y la disposición de hacer lo suyo.

Muchos aficionados consideran a Washington Ortega como la mejor contratación de Liga Deportiva Alajuelense en los últimos tiempos. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense acompañó esta historia con el video del momento exacto en el que Anthony Hernández anotó y festejó ese gol con el que este clásico en Tibás se tiñó de rojo y negro.

LEA MÁS: Uno a uno: calificación de los jugadores de Saprissa y Alajuelense en el clásico

¡GRACIAS POR EL ALIENTO PERMANENTE DE TODA NUESTRA GENTE! ❤️🖤



¡LIGA LIGA, SÍ SEÑOR! pic.twitter.com/t2DuhBbXUb — Alajuelense (@ldacr) August 31, 2025

Las reacciones no se hicieron esperar y estos fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en X (antes Twitter), Facebook e Instagram:

Adriana Vargas Monge : “A Guimaraes tenemos que darle las gracias por traernos este señor portero, te quiero Washington”.

: “A Guimaraes tenemos que darle las gracias por traernos este señor portero, te quiero Washington”. CJ : “Que clase de líder es Washington. Bendito el momento en el que lo ficharon. Quedate siempre con nosotros, uruguayo querido”.

: “Que clase de líder es Washington. Bendito el momento en el que lo ficharon. Quedate siempre con nosotros, uruguayo querido”. Daniela Rojas : “A un extranjero así, dámelos siempre. Líder, entregado y que siente los colores como nosotros. Renuévenlo, no recuerdo cuándo fue la última vez que sentí esa seguridad en el marco, como se siente ahora”.

: “A un extranjero así, dámelos siempre. Líder, entregado y que siente los colores como nosotros. Renuévenlo, no recuerdo cuándo fue la última vez que sentí esa seguridad en el marco, como se siente ahora”. Niki Wint : “Bendita la hora en la que te parieron Washington, esa es la sangre que necesitamos en el equipo. Hacía falta alguien como él”.

: “Bendita la hora en la que te parieron Washington, esa es la sangre que necesitamos en el equipo. Hacía falta alguien como él”. David Fernández : “Hasta yo sentí motivación para empezar el día, con ese audio. Que nivel de Ortega”.

: “Hasta yo sentí motivación para empezar el día, con ese audio. Que nivel de Ortega”. Roy Siles : “Bendita sea la hora que llegaste a la Liga... Que grande eres Ortega”.

: “Bendita sea la hora que llegaste a la Liga... Que grande eres Ortega”. Armando Vargas : “Creo que el ‘Macho’ va martillando de a poco en las mentes de cada uno y al final del torneo todos van a estar muy convencidos de que sí pueden ganar”.

: “Creo que el ‘Macho’ va martillando de a poco en las mentes de cada uno y al final del torneo todos van a estar muy convencidos de que sí pueden ganar”. Miguel Barahona : “Hasta con escalofríos y emoción se escuchan esas palabras, y de ser así, es la pura verdad, vamos para lo grande. Qué unión, así mismo se lo pedí ahora a mi viejo, que estos clásicos a él siempre le gustaba que ganara la Liga y hoy hace dos meses que se me fue; pero sé que allá está de lo más feliz”.

: “Hasta con escalofríos y emoción se escuchan esas palabras, y de ser así, es la pura verdad, vamos para lo grande. Qué unión, así mismo se lo pedí ahora a mi viejo, que estos clásicos a él siempre le gustaba que ganara la Liga y hoy hace dos meses que se me fue; pero sé que allá está de lo más feliz”. Juan Quirós : “Washi debe de permanecer siempre en la Liga. Personas así son las q necesitamos en el equipo, ya sean jugadores o directivos”.

: “Washi debe de permanecer siempre en la Liga. Personas así son las q necesitamos en el equipo, ya sean jugadores o directivos”. Bri Guzmán : “Que nivel el de Ortega, el mejor portero que hemos podido tener en los últimos tiempos, desde el día uno dio mucha seguridad. Queda camino por recorrer, pero estoy segura que vamos a lograr nuestros objetivos. Las rachas malas están para romperse. Vamos equipo, sigan jugando como jugaron el sábado”.

: “Que nivel el de Ortega, el mejor portero que hemos podido tener en los últimos tiempos, desde el día uno dio mucha seguridad. Queda camino por recorrer, pero estoy segura que vamos a lograr nuestros objetivos. Las rachas malas están para romperse. Vamos equipo, sigan jugando como jugaron el sábado”. Carlos Jirón : “La mejor contratación de los últimos diez años”.

: “La mejor contratación de los últimos diez años”. Jess Velásquez : “Bendita la hora que llegó Washi a la Liga. Nos urgen más con la sangre de él”.

: “Bendita la hora que llegó Washi a la Liga. Nos urgen más con la sangre de él”. Sylm23 : “Ah no, pero es Washington Ortega no sólo levantó el camerino manudo, también nos levantó a la afición. Gracias Anthony Hernández”.

: “Ah no, pero es Washington Ortega no sólo levantó el camerino manudo, también nos levantó a la afición. Gracias Anthony Hernández”. Carmen Jiménez : “Washington garantía en el marco, liderazgo en el camerino, combinación explosiva”.

: “Washington garantía en el marco, liderazgo en el camerino, combinación explosiva”. María Laura Arce : “Cuando todos los jugadores sientan esa vibra, esa ambición y deseo de darlo todo, comprometerse y ganar, ahí seres inquebrantables”.

: “Cuando todos los jugadores sientan esa vibra, esa ambición y deseo de darlo todo, comprometerse y ganar, ahí seres inquebrantables”. Kevin Calvo : “Escalofríos da escuchar el coraje de Washi en ese audio”.

: “Escalofríos da escuchar el coraje de Washi en ese audio”. Donald Rodríguez: “Vamos, vamos. Que se acabe esta racha por el amor de Jesús. Vamos por ese campeonato”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.