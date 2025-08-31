Óscar ‘Macho’ Ramírez festeja al ver a Alajuelense quitarse una racha de encima en Tibás

Óscar “Macho” Ramírez sabía muy bien que este clásico en particular tenía tintes distintos en cuanto a lo emotivo. Y logró quitarle una racha de encima a Liga Deportiva Alajuelense.

El equipo rojinegro volvió a ganar en el Estadio Ricardo Saprissa después de cuatro años y cuatro meses. Eso es algo que el “Macho” festeja y aplaude, porque lo ve como parte de los muros que debe ir derribando su equipo.

Y para él no importa si es con un solo gol, como pasó en este clásico nacional.

“Hay cosas que hay que ir sacando para optar por un campeonato y esto es algo de eso. Es una de las cosas que había que romper, saber jugar estos partidos y el grupo se comportó bien”, expresó Óscar Ramírez en la sala de prensa de la “Cueva”.

Desde la previa advirtió que pretendía que absolutamente todos en su equipo estuvieran concentrados de principio a fin.

También intuía que los hombres en banca le podían responder como ha ocurrido en otros partidos en lo que va de este semestre.

Con lo que pasó en la primera parte, en un clásico parejo pero sin llegadas de peligro, el “Macho” sentía que podía ir en busca de algo más que ese 0-0. Pero el hombre que tenía la llave del gol fue Anthony Hernández.

Ese tanto se convertía en un tesoro, que todos en la Liga debían defender con uñas y dientes ante un Saprissa que se volcó al ataque, aunque por momentos a la desesperada.

El primer cambio que hizo Óscar Ramírez fue ordenar el ingreso de Joel Campbell. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lo que pasó en cancha deja más contento al “Macho”, porque su equipo atacó cuando debía hacerlo y luego se dedicó a defender como verdaderos leones.

“Es el hecho de la credibilidad, no podíamos venir con dudas. Estamos luchando por aspectos grupales y el comportamiento fue muy bueno.

”Sé que lo representa esto, el entorno y di una charla de eso. Los cierres va en la parte emotiva, de querer y creo que el camino queda claro para futuros partidos y eso es importante", citó Óscar Ramírez.

