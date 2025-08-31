Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez festeja al ver a Alajuelense quitarse una racha de encima en Tibás

Óscar Ramírez quedó muy complacido con el desempeño y la actitud de Liga Deportiva Alajuelense al ganarle de visita a Saprissa

Por Fanny Tayver Marín

Óscar “Macho” Ramírez sabía muy bien que este clásico en particular tenía tintes distintos en cuanto a lo emotivo. Y logró quitarle una racha de encima a Liga Deportiva Alajuelense.








