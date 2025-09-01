Rónald Matarrita empieza a ser el que todos en Alajuelense quieren ver

Las declaraciones de Rónald Matarrita después del triunfo de Alajuelense contra Saprissa

Al ver partido a partido el comportamiento de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense, Rónald Matarrita deja la clara impresión de que está de vuelta y que poco a poco va subiendo de nivel.

Tras una travesía marcada por las lesiones y los altibajos anímicos, el lateral se percibe como una figura clave en el esquema rojinegro, un resurgir que, según el mismo futbolista, lleva el sello distintivo de su entrenador, Óscar “Macho” Ramírez.

El triunfo de la Liga ante Saprissa en la “Cueva”, por 0-1, con un gol de Anthony Hernández no solo significó romper una racha negativa.

También sirvió como el escenario perfecto para que Rónald Matarrita confirmara que las sensaciones buenas de todos estos días son una realidad y que se reflejan en el campo de juego.

Rónald Matarrita jugó un buen partido en el clásico que Liga Deportiva Alajuelense le ganó a Saprissa en Tibás. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Intentaré dar mi máximo y por ende, iré subiendo de nivel”, manifestó Rónald Matarrita en zona mixta, luego de que Alajuelense sumó los tres puntos en la casa morada.

Estaba contento porque el equipo de sus amores acababa de ganar un partido crucial, pero también porque en lo personal, este encuentro lo hizo ver que todo vale la pena, y que aún tiene mucho que dar.

“Después de tantas lesiones, a nivel anímico siempre me golpea un poco, soy una persona muy emocional con ese tipo de cosas, siempre me da un bajón emocional, pero con mis compañeros, con los profes y con el psicólogo hemos hecho un buen trabajo. Hoy me tienen acá con un buen nivel y en buen estado anímico”, manifestó el carrilero.

Rónald Matarrita jugó el partido completo en el clásico nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

Rónald Matarrita: ‘Se ve la mano del profe’

Más allá de su rendimiento individual, Rónald Matarrita no escatimó en elogios para Óscar Ramírez.

Considera que el triunfo ante Saprissa fue muy trabajado, por la dificultad que representa enfrentar al cuadro morado en su casa, pero está convencido de que es una muestra del trabajo que se está implementando.

“Se ve la mano del profe Óscar Ramírez”, sentenció, destacando que, si bien la estética en el juego puede no ser perfecta, el resultado y la solidez en el planteamiento son la prioridad.

Liga Deportiva Alajuelense se llevó los tres puntos de Tibás. (JOHN DURAN/John Durán)

“Independientemente de que en algunos partidos no se juegue tan bonito, lo importante es sacar los puntos y los partidos”, señaló.

El lateral enfatizó la confianza que el equipo ha ganado en sí mismo, una mentalidad forjada en partidos complicados, como la vez anterior que visitaron a Saprissa, cuando iban perdiendo por dos goles, pusieron el marcador a su favor y ese clásico acabó 3-3.

“Eso nos dio la fuerza y la mentalidad para saber que acá se pueden sacar resultados”, afirmó Rónald Matarrita en el Estadio Ricardo Saprissa.

Añadió que el espíritu de lucha y convicción, sumado a la estrategia del entrenador, ha sido la clave para romper “una pared” mental que los tenía limitados cuando visitaban a los morados.

El mes de competición marcado por partidos en los que se jugaban mucho, dejó un saldo positivo para los rojinegros y el propio Matarrita lo sintetiza en “una buena nota” para Alajuelense.

“Esto nos ayuda mucho para lo que viene”, dijo Matarrita, resaltando que el equipo está “en un buen nivel” y sabe que tiene que ir por más.

“Poco a poco se va viendo la mano del profe”, reiteró, subrayando que la identidad de juego de Ramírez se está asentando y dando frutos.

Alajuelense ahora tendrá una semana larga que Óscar Ramírez agradece después del trajín intenso de agosto.

Eso sí, cuatro jugadores acuden al llamado de Miguel “Piojo” Herrera a la Selección de Costa Rica para los partidos eliminatorios contra Nicaragua (5 de setiembre) y Haití (9 de setiembre).

La Liga volverá a jugar el sábado 6 de setiembre, de visita contra Pérez Zeledón en San Isidro de el General. Y lo hará sin los seleccionados Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

